G-Dragon夥VERDY、Futura拍年度合照　震撼力直逼20年Nike團體照

【G-Dragon】和藤原浩、NIGO一樣，亞洲其他潮流人如要進一步升至更高台階，就必先要成功打進西方潮流圈子才可，BLACKPINK如是、李政宰如是、G-Dragon權志龍亦如是。



G-Dragon又有潮流新聞。（CHANEL）

雖然自服役完畢及各成員間的麻煩事件後，BIGBANG整體人氣早已大不如前。然而隊長G-Dragon仍然一枝獨秀，哪怕音樂事業低調了很多，事業重心卻早已成功移植到時裝世界，繼續高調出席CHANEL活動拍廣告，個人品牌PEACEMINUSONE亦不時有轟動新作誕生，每每搶購一空。

2020年Nike Future Forum大合照，隨着Virgil Abloh離世，一切已變成可一不可再。（Nike）

至於運動時裝方面，G-Dragon同樣如龍頭大哥Nike老友鬼鬼，不但聯手推出數代Air Force 1及Kwondo 1，2020年出席紐約舉行的Nike Future Forum之時候更被邀請，聯合Virgil Abloh、Tom Sachs、DRAKE、Travis Scott、Rosalía、EDC、Matthew Williams、Simon Porte Jacquemus及藤原浩等超級Fashion Icons，拍攝團體照一張，被譽為潮流界近年陣容最鼎盛合照，時裝界的The Avengers，可一不可再。

2022年度ComplexCon全新「時裝界The Avengers」合作。（Salehe Bembury）

圖中閣下認識的潮流猛人又有多少個？（Salehe Bembury）

不過來到日前紐約州長島舉行的2022年度ComplexCon，G-Dragon有份合影的一張團體照，其陣容鼎盛程度，足以媲美2020年Nike Future Forum Group Photo。新照片中，雖然唏噓地已沒有了Virgil Abloh，卻換上他的接班人Salehe Bembury；不見了藤原浩，則由新生代裏原代表VERDY補位；藝術界方面缺席了Tom Sachs，亦由地位相若的Futura 2000頂上。再加上Colette創辦人Sarah Andelman、UNION主理人Chris Gibbs、星級紋身師Dr.Woo、Luka Sabbat、Ciesay-San等等，足以用星光熠熠來到形容，震撼程度定必大過今年卡塔爾世界盃中任何一樣國家隊。

G-Dragon是日造型。（Salehe Bembury）

Maison Mihara Yasuhiro招牌Low-top Lace-up Sneakers。（Mihara Yasuhiro）

CELINE字樣Hoodie。（CELINE）

那麼大家最關心的G-Dragon今次合照又穿上甚麼潮物呢？由於並非Nike活動之故，他並未穿上自家設計波鞋，反而穿上日本品牌Maison Mihara Yasuhiro招牌Low-top Lace-up Sneakers，淡綠色鞋面經典多種洗水，舊化得有如真實古着一樣，再巧妙配搭綠色襪子，甚有心思。而Tops上身衫，G-Dragon就選用了黃色CELINE字樣Hoodie，如此黃綠相配，醒目醒神。更重要是兩款潮物並不難搵，亦不太貴，Maison Mihara Yasuhiro波鞋Farfetch $4,100港元有交易，CELINE Hoodie同樣$7,000有找，Fans務必關注了。