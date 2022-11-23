Raf Simons聯乘回顧│adidas Ozweego最熱賣　Eastpak背囊最誇張

Raf Simons個人品牌無聲無色的突然結業，絕對是時裝世界一大損失，只要是真正熱愛時裝的人，想必至今仍然會和筆者一樣，悶悶不樂。



上回我們就回顧Raf Simons歷年自家重要系列Collection，今回則集中討論品牌27年來精彩的聯乘合作，相信不論7、8、90後時裝人，都曾經為他的聯乘而跌錢。



隨着Raf Simons品牌的結束，今日介紹所有聯乘項目都即將變為歷史。（GettyImages）

Raf Simons × adidas Ozweego。（Raf Simons）

adidas Ozweego本來臉貌。（Raf Simons）

Raf Simons × adidas

Raf Simons與adidas曾經雙劍合壁，於2010年代風馳潮流界，打造出無數經典，算是adidas YEZZY BOOST之前的最潮聯乘系列了，而芸芸作品之中，尤以Ozweego鞋款最為矚目。

Ozweego乃是一對誕生於1996年運動鞋款，配合adiPrene緩震技術，被視為一對初階入門級跑鞋，推出之初無人問津，直至Raf Simons的出現，將它改頭換面並大大加入尼龍網面塑材，才成功令它起死回生。不但熱賣全球，更堪稱近代Dad Shoes熱潮先驅，沒有它，DEMNA能否為BALENCIAGA開發TRIPLE S也是未可知的事。

Raf Simons × adidas Stan Smith。（Raf Simons）

除Ozweego外，Raf Simons × adidas精彩鞋款仍多不勝數，Stan Smith也是上佳之作，將鞋身傳統那3間洞孔改裝為象徵Raf Simons的「R」模樣，簡單得來又醒目醒神，彰顯Raf Simons對時尚文化精準觸覺。

Raf Simons × Fred Perry。（Raf Simons）

以倫敦傳奇表演場所100 Club作為靈感的設計。（Raf Simons）

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Raf Simons × Fred Perry

Raf Simons是一個溫純又長情的人，基本上與他聯乘合作品牌，都是以「逝水長流」的方式運作，甚少一季起，兩季止。Raf Simons × Fred Perry正正是另一長青系列，至今仍然存在着。系列2008年便誕生，起初只是以Polo Shirt掛帥，但地後期則愈玩愈複雜，Polo的花款千變萬化外，也開發出衞衣、西裝褸及長褲等服飾，亦曾聯合Smiley笑哈哈進行三方聯乘合作，進化成完備的服飾系列。

發展至近年，Raf Simons × Fred Perry系列則致力在Fred Perry招牌月桂Logo上大做文章。（Raf Simons）

將立體真實水晶石鈎掛在月桂Logo底部的設計。（Raf Simons）

設置於乳頭位置之上，讓Fred Perry Logo變成仿如乳環一樣，滿載SM意味。（Raf Simons）

發展至近年，Raf Simons × Fred Perry系列則致力在Fred Perry招牌月桂Logo上大做文章，探索更多關於它的可塑性。令人印象深刻之作，有將立體真實水晶石鈎掛在月桂Logo底部設計，畫龍點睛；另一設計更索性將整個月桂Logo立體化，並設置於乳頭位置之上，讓Fred Perry Logo變成仿如乳環一樣，滿載SM意味。

Raf Simons × Eastpak創生自2008年。（Raf Simons）

Raf Simons為Eastpak設計出一系列超級巨型背囊。（Raf Simons）

Raf Simons × Eastpak

同樣是創生自2008年的長壽聯乘系列，當年面世之初瞬即掀起廣泛迴響，事關那一件Raf Simons為Eastpak設計出一系列超級巨型背囊，收納量極高，外觀輪廓亦軟綿綿似的，結合超長索帶並將大褸綁在袋上，Model行走起上來不但飄逸非凡，更營造出有如背上降落傘的氛圍，極盡有型，是為Raf Simons創作生涯上一大經典設計，也為打開日後Urban Outdoor潮流的大門。

四袋合一的背包。（Raf Simons）

可惜在驚天動地第一擊之後，Raf Simons × Eastpak逐漸趨向平實，每季包袋都是以實用行先，大破約定俗成之開天闢地袋款不再，換來只是很容易亦很普遍攜帶在街上的袋款，是近年偶爾推出了四袋合一的背包，才叫做稍有驚喜。

Raf Simons × Dr Martens 1460。（Raf Simons）

Raf Simons × Dr Martens 1461。（Raf Simons）

Raf Simons × Dr Martens 1461。（Raf Simons）

Raf Simons × Dr Martens

雖然不時合作，但Raf Simons × Dr Martens比起上述三個項目算是比較疏落的系列，並非每個季度都有新作推出。然而Youth Culture向來是Raf Simons設計根源，Dr Martens與他夥拍當然是天作之合，每每以1460及1461作主軸，將鐡頭鐵片印上Raf Simons字樣或加上大量鐵扣元素作為細節，雖然未必如其他Raf Simons作品般前衞度爆棚，但推出以來也一直不缺設計者，遺憾隨着Raf Simons品牌結束，以上所有聯乘項目都即將變為歷史，所以奉勸大家要好好珍惜，有買趁早了。