Supreme跟Nike重啟大象爆裂紋Dunk　人氣勢超AJ1 Lost And Found

【Nike/ Supreme/ 聯乘/ Dunk】或許總有花生友借機抽水，笑Nike創意不再，要靠「食老本」復刻球鞋來賺錢，然而事實更好笑的是，這邊廂笑人家無創意，但下一秒便集齊親朋戚友身份證，跑去人家官網登記抽籤者香港當真大有人在，認真精神分裂。



Supreme × Nike Dunk SB 'White/Cement/Blue'下年終於複刻。（Supreme）

繼1985年Air Jordan 1 OG配色Chicago第4度復刻，變奏出Lost And Found之後，日前外國傳媒收到可靠消息，指Nike將會把另一對消聲匿跡已久的傳統神鞋重見天日，說的正正是大名鼎鼎Supreme × Nike Dunk SB 「White/Cement/Blue」球鞋。

Zoo York Dunk SB。（Supreme）

Chocolate Skateboards Dunk SB。（Supreme）

2002年可說是潮流世界之大時刻，那一年Nike傳奇設計總監Sandy Bodecker獨具慧眼，將籃球鞋款Dunk搖身一變成SB滑板鞋系列，更邀請一眾滑板運動員及板牌聯手提案Collaboration，板牌方面打頭陣者是當年6月由Zoo York及Chocolate Skateboards設計的兩對Dunk SB，而緊接到9月則由Supreme接捧，打造出「White/Cement/Blue」及「Black/Cement/Red」兩對球鞋。

Black/Cement/Red'及'White/Cement/Blue Dunk SB。（Supreme）

現在看來，Supreme與Nike聯手合作推出聯乘是輕鬆平常之事，這些年來都不知炮製過多少別注了，然而在2002年之前，此兩大品牌卻從來未有過官方往來，這兩對參考自Air Jordan 3大象爆裂紋元素啟迪出來的Supreme × Nike Dunk SB，絕對是開山劈石之作，沒有它們的開天闢地及超級大成功，Supreme和Nike之間關係會否如此穩固，經典聯乘設計連連，也是未可知的事，可見'White/Cement/Blue'其超凡意義。

其實2012年Supreme與Nike曾間接複刻出大象爆裂紋Dunk SB，但外觀配色始終與OG版大相徑庭。（Supreme）

雖然是Supreme × Nike之間至高無上經典，但這兩對Dunk SB這些年來對大部份世人而言一直都是遙不可及，原因是它們2002年生產數量極少，據Sandy Bodecker所講總數為2,000對，然而後來坊間潮流人查證過後卻發現更少，兩色總數目只有1,250對，750對為'Black/Cement/Red'，而'White/Cement/Blue'更只得500對，可謂少得可憐。因此二十年來它們市值一直有增無減，時至今日已進昇成佳士得焦點拍賣品，兩對鞋一併出售的話估值接近10萬港元，令人咋舌。

時至今日這對神鞋已進昇成佳士得焦點拍賣品，估值接近10萬港元。（Supreme）

所以今次Nike和Supreme計劃來年將「White/Cement/Blue」複刻，絕對是潮流人天大喜訊，縱使如無意外會與Lost And Found一樣，設計上和元祖1985年Air Jordan 1 Chicago有所出入，但整體外觀而言大致相同，考慮到AJ1 Chicago已複刻過4次，而Supreme × Nike Dunk SB 「White/Cement/Blue」卻是史上第一次，故推論到這對Dunk SB Retro面世之時，其叫座力隨時比今次AJ1 Lost And Found有過之而無不及，絕對值得期待。