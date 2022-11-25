世界盃2022｜球場最潮波Boot　NewBalance聯乘StoneIsland玩迷彩

【卡塔爾世界盃2022/ New Balance/ Stone Island/ 聯乘】世界盃現正進行得如火如荼，晚晚全力睇波，而最多香港人支持的英格蘭國家隊表現對版，第一場大勝伊朗6比2，「敗家仔」史達寧也射入靚波，再仔細留意一下他雙腳，原來穿上New Balance聯乘Stone Island迷彩波Boot。



New Balance聯乘Stone Island波衫系列大玩迷彩（New Balance）

New Balance聯乘Stone Island近年合作無間，別注鞋款FuelCell RC Elite V2成為潮流熱話，而早前為卡塔爾世界盃贈興，兩個單位再迎來最新合作，一口氣推出波衫、波褲、波襪與被Boot的足球系列。

找得Stone Island合作，早已預計New Balance不會帶來一般足球風格，而單品上第一樣吸引眼球的無疑是迷彩圖案，這正是Stone Island原創設計，充滿軍事與機能色彩，除了外觀，兩個同是注重物料的單品合作，當然不會馬虎，使用100% 聚脂纖維製成，輕身又通爽，90分鐘賽事、甚至踢到加時120分鐘，仍然舒適。

別注版波Boot時尚有型又具實戰力，外內兼備。（New Balance）

別注波Boot選用New Balance的Furon V7 Pro FG，鞋面選用Hypoknit，偏置鞋帶加強支撐力；外型設計則把Stone Island原創迷彩圖案繼續移植到設計中，鞋面印上白色「NB」Logo，鞋側兩邊印上New Balance與Stone Island的名字，低調地時尚。

英格蘭球星史達寧為聯乘系列代言（New Balance）

擔任是次聯乘系列代言人的英格蘭球星史達寧（Raheem Sterling），他一直因門前失機頻頻為人詬病，不過在世界盃替國家隊上陣首戰伊朗時，穿上這對別注鞋款上陣，即交出好表現，射入靚波，為New Balance聯乘Stone Island打響頭炮。這系列今日（11月25日）限量登陸香港New Balance銅鑼灣Fashion Walk店，學知名本地足球評述員黃興桂所言，「唔使急，最緊要快。」