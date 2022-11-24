Alessandro Michele告別GUCCI　沒有他的時裝界只餘下Y2K與機能衫

今個星期絕對是時裝界的黑色星期，先來Raf Simons結束自家品牌，然後還不到48小時，再來Alessandro Michele告別GUCCI這單驚天大新聞，數日之內失去了兩個重要時尚集體回憶，實在唏噓。



Alessandro Michele終於要與GUCCI說再見了。（GUCCI）

雖然今次Alessandro Michele離任GUCCI，表面上是告別其八年創作總監生涯，但其實Alessandro與GUCCI的姻緣，可比這源遠流長得多，早在2002年Tom Ford主理GUCCI的年代，初生之犢的Alessandro便加入了品牌，及後在Frida Giannini時代愈升愈高，到2015年終於登上創作總監寶座。還記得當年剛宣告由他繼任GUCCI創作總監時候世人都不知他何方神聖，誰不知頭兩季表現經已一鳴驚人，不但業績節節攀升，還開發出自成一派Geek-Chic風格，影響全世界。

Geek-Chic風格是Alessandro Michele設計標記。（GUCCI）

Alessandro Michele的GUCCI並不易襯，卻是別樹一格，其他品牌要抄也抄不來 。（GUCCI）

Geek-Chic中文譯作「極客」、「奇客」風格，原意乃是指派對上奇裝異服的人，隨後也演化成帶有宅男、女或書獃子的意思。「薯嘜」的粗框眼鏡、冷背心、喇叭褲，在上個十年或許是老土的代名詞，但Alessandro Michele卻有本事將之起死回生。

例如簡簡單單一條喇叭褲，Alessandro總愛將昆蟲、猛虎及花奔圖案，以刺繡方式注入褲子中，造工叫人眼前一亮，也令人回想起搖滾樂隊Led Zeppelin結他手Jimmy Page經典刺繡龍喇叭褲。從歷史檔案Archive裡找尋靈感，繼而加入畫龍點睛改造，賦予懷舊與魔幻合一特異美學，奠下GUCCI這八年間美學基軸。

GUCCI Princetown Loafers Slipper。（GUCCI）

除喇叭褲外，Princetown Loafers Slipper是另一款Alessandro Michele GUUCI時期更具代表性設計。配備馬銜扣的Loafers皮鞋，在GUUCI歷史上地位非凡，30年代登場，到60年代已紅遍整個美國，可惜至Frida Giannini時代款式卻一直停滯不前，千篇一律似的。幸好Alessandro Michele看準時機，走馬上任後未幾便即對Loafers進行大刀闊斧改造，將Loafers後踭位置裁剪掉，改造成Slipper拖鞋模樣，並加入動物卡通圖像到鞋面，更植入Lamb Wool毛毛細節在鞋跟周圍。

「Gucci Garden Archetypes」世界巡迴展香港站。（GUCCI）

受羅馬大學教授Giovanni Attili影響，Alessandro Michele異常鍾情於收集昆蟲標本，再變化成創作靈感。（GUCCI）

理念和實用性或許九唔搭八，但視覺效果卻是驚為天人，瞬即大賣全球，成為Alessandro Michele GUUCI時代前期的標誌性單品，連品牌慶祝誕生100周年而特別舉行的「Gucci Garden Archetypes」世界巡迴展，特意劃分Loafers專區來表揚其成就，地位超然。所以據知GUCCI與Alessandro Michele分開，其中一大主因是母公司KERING與Alessandro意見不合，不滿他在開發「強烈鮮明產品借此創造收益」的進程上力有不逮，如果據聞屬實的話，委實可惜，事關Alessandro過去為GUCCI打造的熱賣經典作品，實在多得很。

Alessandro Michele自幼被《愛麗絲夢遊奇境》故事所著迷，這種對童話與魔幻故事的嚮往，成就出其獨特設計品味。

何況發展到近年，哪怕表面上GUUCI對比Bottega Veneta、BALENCIAGA、DIOR、CELINE等品牌相對欠缺「強烈鮮明的產品」，但實情是Alessandro Michele的Geek-Chic與魔幻主義美風早已融入到每件作品之中，並升格成為一種全面又綿密的氛圍，正正是每件產品都具備強烈鮮明的Alessandro Michele風格，才使到欠缺「強烈鮮明的產品」這一局面出現，每樣都如斯突出，最後就沒有一樣特別突出，認真諷刺。

Dua Lipa定番造型。（Dua Lipa）

而Alessandro Michele治理GUCCI八年另一極重要成就，乃是以「最後一批捍衛者」姿態，死守傳統高級時裝這一條快將崩潰之防線。隨着虛擬社交平台全面佔領人類日常生活、新冠肺炎大流行各種狀況影響全世界，人類生活方式以至對時裝的理解已起天翻地覆之變，打工仔為求Home Office時舒服方便，紛紛穿起Hoodie或瑜伽服飾；國與國之間封關的兩年裡，人們亦早已放低筆挺的華衣美服，改穿GORE-TEX戶外大褸及Hoka One One登上露營去；就連青春少艾年青人，亦早已投入Y2K懷包，凡事講求廉價與Dress Down，只要穿上低腰褲及Dua Lipa式性感上衣，將小蠻腰外露出來就是了……

Alessandro Michele與GUCCI這8年間的豐功偉績，絕對值得傳頌。（GUCCI）

愈來愈少人講求衣料上的精良、剪裁上的工整以及意念上的誇張創意，是Alessandro Michele逆流而上，在保持人氣和盈利同時，將希臘神話、中華神話、羅馬天安教、平安時代和風、西西里風情、荷里活風光尚、Stanley Kubrick、Coco Capitán、Ignasi Monreal、Disney、多啦A夢、Jared Leto、Billie Eilish、Harry Styles等等，一次過共治一爐又水乳交融地結合在一起，建構出一季接一季系列。老實說這些年來GUCCI衣服並不易襯，少點勇氣和Fashion Sense也搞唔掂，但若然駕馭得來，衍生出來的驚喜卻非那些千篇一律機能山系Look或Y2K所媲美，「古來聖賢皆寂寞，唯有飲者留其名。」正正是Alessandro Michele這種力挽狂瀾的氣魄，才使到日漸創意和工藝欠奉的高級時裝世界，依然保持一點昔日風韻和生機，從宏觀時尚發展史上，這才是Alessandro Michele與GUCCI這八年間的重大意義。