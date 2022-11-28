Hender Scheme最新鞋作激似New Balance 991　機能鞋熱潮無窮無盡

Hender Scheme主理人柏崎亮擅長參鑑歷史上的經典鞋款去造鞋，想當年正是以致敬Air Jordan 4的manual industrial products 10（mip 10）上位，而繼後mip 12和15，均分別顯著地流露出Nike Air Presto及Reebok Pump Fury的影子。



Hender Scheme主理人柏崎亮當年正是以致敬Air Jordan 4的manual industrial products 10（mip 10）上位。（Humble & Rich）

可見Hender Scheme總有一個周期性規律，就是每隔一段時間，便會推出向其他品牌致敬的複刻鞋款。最新大作，便是12月3日星期六就會正式面世的manual industrial products 28，單憑其鞋形輪廓，以至鞋面上車縫線分割佈局，明眼人一看便知道是New Balance 991「2.0」版本。

Hender Schem最新大作，便是12月3日星期六就會正式面世的manual industrial products 28。（Hender Scheme）

Hender Scheme最新鞋作激似New Balance 991。（New Balance）

作為New Balance旗艦鞋款，991型號向來給予人手工精良之感，事關它是少數會交由英國Flimby廠房去進行生產的型號，只要打着「Made in the UK 991」旗號，必然是信心保證。

這對mip 28雖不具備ABZORB中底技術，鞋面亦不會有尼龍透氣網狀物，但由日本皮革與製鞋職人精心製作而成，其舒適度肯定也不會拙劣。（Hender Scheme）

因此今次Hender Scheme將這對誕生於2001年的中生代跑鞋款進行改造，自然引起潮流業界高度關注，雖然這對mip 28並不具備ABZORB中底技術，鞋面亦不會有尼龍透氣網狀物，但由日本皮革與製鞋職人精心製作而成，其舒適度肯定也不會拙劣。而且植鞣革製成之初縱然堅硬「挖腳」，但著用經年之後，不但材質變得柔軟，色澤亦都會變成，總之就是愈著愈舒服，愈穿愈有味道。

Hender Scheme其他新作均頗有機能性意味。（Hender Scheme）

除mip 28外，新一季Hender Scheme所推出的鞋作尚有很多，而絕大部份都有一大共通點，正正皆是重Functional意味，鞋款一律大大嚿，這種重型感，絕對和New Balance 991、HOKA ONE ONE Bondi以至BALENCIAGA Triple S有着異曲同工之妙，即使內在未必包含精密緩震、透氣科技，但外觀的確與初出道之初的Hender Scheme大相徑庭，也間接導出Dad Shoes、機能球鞋持續不死這鐵一般事實。