奈良美智再聯乘Stella McCartney　日本文化融入高級時裝大有作為

問哪是Stella McCartney最經典聯乘系列，想來十居其九都會答是adidas by Stella McCartney，然而不經不覺這女生運動系列已誕生逾十五年，新鮮感與驚喜度早已飽和，要持續吸引消費者眼球，定必要與其他單位合作才好。



奈良美智 × Stella McCartney載譽歸來。（Stella McCartney）

幸好Stella McCartney兩年前已未雨綢繆，為品牌長遠發展作好打算，於2021年成功邀請日本藝術家奈良美智合作，大獲好評。而兩年後的SS23兩大單位亦決定再接再厲，啟動第二回系列。

奈良美智今次給予Stella McCartney極大創作自由。（hokkaido）

最新一回奈良美智 × Stella McCartney別注系列作品。（Stella McCartney）

出奇不意地將女孩圖像注入到Elyse Platform Shoes木中底之中。（Stella McCartney）

對於最新一回奈良美智 × Stella McCartney別注系列，這位當代普普藝術大師自言比第一回更有信心，事關兩年前首次合作後，雙方便建立緊密與互信的關係，對於凡事講求關係的日本人而言，這是至關重要。據知今次奈良美智十分豪爽，批准Stella McCartney團隊隨意地選用他歷年來的藝術作品，開放地任這些可愛女孩融入服飾之中，得到這種難得創作自由，Stella McCartney自然玩得「更放」，除直接移植到大褸、恤衫、針織毛衣及帽子上，更出奇不意地將女孩圖像注入到Elyse Platform Shoes的木中底之中，要知道這款厚底皮鞋乃是Stella McCartney近十年銷量最好鞋作，現在得到奈良美智加持，可謂如虎添翼。

系列包括男裝服飾。（Stella McCartney）

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重溫Stella McCartney聯乘奈良美智第一回設計：

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雖然時裝 × 卡通動漫文化絕非新鮮事，數十年前米奇老鼠、Popeye以至MARVEL一直是如此，但以往僅侷限於歐美動漫，才能登上高級時裝舞台似的，日本相關卡通動漫文化再爆烈也好，仿佛依然難登大雅之堂。

LOEWE ×《千與千尋》系列。（LOEWE）

不過時代不同了，隨住近年亞洲經濟、文化高速發展，佔據着主流流行工業權柄的西方國度，亦不可能不正視來自亞洲地區的力量，如是者大家可以看到《魷魚遊戲》橫掃艾美獎、BLACKPINK美國高開巡迴演唱會，而日本動漫文化亦成功在時裝界「插旗」，既有奈良美智將其藝術作品結合到Stella McCartney知性服飾；亦有GUCCI × 多啦A夢大玩懷舊風情。

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當中最令香港人記憶猶新者，無疑是LOEWE ×《千與千尋》系列，除了因為找來MIRROR成員拍攝廣告外，《千與千尋》可愛動漫風直截了當地與服裝融為一體也是引人入勝之處，以往高級時裝每時每刻都講求精雕細琢，強調吹毛求疵式的喱士、雕花、刺繡或晶片鑲嵌似的，係就係美輪美奐，著用起上來卻甚不方便。如是者新生代高級時裝均講求簡單明快而且辨識度高，將《千與千尋》或奈良美智女孩畫這些街知巷聞的圖像與當代簡約服飾相連，正正是最快、靚、正致敬法門，無論傳統時裝衞道之士是否認同也好，這是鐵一般事實，在可見未來時裝設計的氛圍亦將以此為主調繼續發展下去。