皇馬曼聯巴塞球迷注意　日本帽牌古着波衫再造Cap帽超限定45枚

世界盃足球熱潮持續，而時裝界古着再造風潮亦同樣風行全球，如是者將兩大元素合二為一，便一直成為時裝設計師最重要的課題。



KOCHÉ以PSG巴黎聖日爾門球衣作主題，將它們的舊波衫進行拆解，重新拼湊縫合成新衣服。(KOCHÉ)

AHLUWALIA則向英格蘭國家足球隊致敬。(SSENSE)

所以無論是KOCHÉ抑或AHLUWALIA也好，均曾先後以PSG巴黎聖日爾門及英格蘭國家足球隊隊衣作主題，將它們的舊波衫進行拆解，繼而再結合其他舊布，重新拼湊縫合成新衣服，引起話題性。不過縱然造工精妙，但每當前人利用球衣去進行Vintage Remade時，十之八九只會造衣服而已，創意相對欠奉，侷限了波衫可塑潛力。

幸好最近日本帽牌單位DL Headwear便忽發奇想，成功將波衫與頭飾帽藝連結起來。先找來一批皇家馬德里、利物浦、曼聯、阿仙奴、巴塞隆拿、國際米蘭、祖雲達斯及拜仁慕尼黑等隊豪門球會的舊球衣，然後解構再重組成6 Panel Cap，總共45枚，堪稱超鬼罕。

DL Headwear Rapture 6Panel Cap "Madrid" ¥15,400。(MULTI)

除把焦點的球會會章保留其中外，球衣贊助商Logo、胸口贊助商Logo、乃至英超、西甲、意甲的聯賽徽記，都會或多或少地載入其中，猶如將一整件球衣移植到帽子之中。(MULTI)

每款Panel Cap均獨一無二，帽子的尼龍布料排位及圖案顏色各有不同，除把焦點的球會會章保留其中外，球衣贊助商Logo、胸口贊助商Logo、乃至英超、西甲、意甲的聯賽徽記，都會或多或少地載入其中，猶如將一整件球衣移植到帽子之中。

找來一批皇家馬德里、利物浦、曼聯、巴塞隆拿、國際米蘭、祖雲達斯及拜仁慕尼黑共7隊豪門球會的舊球衣，球迷一定要支持。(MULTI)

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從體育角度而言絕對是一眾球迷之夢幻收藏Item，從時裝角度看也是構圖、造工皆入型入格的潮流單位，很貼合當前流行趨勢。加上每款帽子定價一律¥15,400，即港幣$867左右，考慮到其稀有程度，這個價錢絕對物超所值，相信很快便會瞬間完售呢。（所有產品將在Nevermind Tokyo樂天網店有售）