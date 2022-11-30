日本隱世毛衣品牌MacMahon Knitting Mills　保暖又Vintage感滿載

【日本品牌】冷鋒終於殺到，又到了打邊爐買厚衫的季節，希望大家的消費卷還沒用完。其實講到買厚衫這門學問，近年來雖然香港人一直樂此不疲地買褸，但來來去去盡是羽絨、山系Parka及風褸等機能款式，每時每刻均講求Gore-Tex、Dupont Active Layer、HEATTECH或光電子性能，自以為有型，但穿多了還是會了無生趣吧。



天氣凍，香港人的羽絨又要出動了。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

或許對於凡事都講求快、靚、正的香港人而言，他們早已想不起除機能衫以外還有甚麼保暖服飾，但只要花點耐性動動腦筋，選擇還是多的是，例如皮褸或冷衫就是上佳之選。當然總有人先入為主，認定皮褸難打理易發霉，而冷衫則定必「拮肉」痕癢等等，對於皮褸保養學問，今日便不作多談，卻反而想為冷衫平反，希望讀者明白只要是利用上佳羊毛所製作出來的毛衣，不但保暖，觸感亦相當舒服，更重要它們價錢相對公道，市價Travis Scott Air Jordan 1的四分一價錢，便能買到，甚少開天殺價，並沒有你們想像的那麼貴。

MacMahon Knitting Mills花花圖案Crew Neck毛衣 $2280。（OKURA）

MacMahon Knitting Mills花花圖案Roll Neck毛衣 $ 2180。（OKURA）

好像時裝店OKURA最新引進的MacMahon Knitting Mills，正是一個很值得關注毛衣品牌，由日本時尚單位NICHE於2021年所提案出來，卻又絕非百份百日系品牌，事關其草圖式樣設計乃是交由日本設計團隊負責，然而物料及生產工序，則交由尼泊爾當地針織職人親自人手主理，手袖、領口及下襬位置等細節處理毫不馬虎，別具工藝價值。此外每件MacMahon Knitting Mills毛衣織法總另類過人，別出心裁地以蕾絲形狀進行編織，使橫孔與縱孔之間形成較大的空隙，讓夏天著用時倍感涼快，屬冬暖夏涼之傑作。

除花花圖案外，其實尚有很多更多款式，期更多款式選擇會更多陸續登港。（MacMahon Knitting Mills）

+ 1

至於剪裁方面，MacMahon Knitting Mills走中性路線，每件衣服皆被設定成男女式樣，故剪裁普遍闊身蓬鬆。又玩圖像也是品牌另一招牌絕技，基本上每款毛衣都會編織一種鮮明圖案在其中，有特大太陽花、太極圖、貓兒、星形、汽車及寫上CURRY字樣等等，集幽默感與可愛情懷於一身。第一擊OKURA便為大家帶來太陽花及太極圖款式，期待將來款式選擇會更多吧。