adidas、Reebok兩款聯乘波鞋大玩花花元素　NIGO一手帶起這熱潮？

撰文：山本保玲
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【聯乘】NIGO統領接掌KENZO後，成功將品牌Poppy罌粟花圖案變成潮流世界流量密碼，而最近adidas與Reebok兩款聯乘波鞋也注入花花元素，令潮流世界布滿花香。

NIGO令KENZO的Poppy罌粟花圖案紅遍時尚界（KENZO）

自從前A Bathing Ape、現Human Made創辦人NIGO接掌KENZO主帥工作後，把他最擅長的街頭、古着元素帶進高級時裝領域，當中將KENZO招牌Poppy罌粟花圖案，不但成為潮流世界重要的流量密碼，同時也帶起了花花熱潮。

adidas聯乘FACE Oka的Samba OG（atmos）

先是adidas跟日本藝術家FACE Oka合作的別注，選用經典足球鞋款Samba作基調，鞋身配上雛菊小花刺繡圖案，鞋身前端加上他簽名式的大眼睛符號，鞋舌則換走原來adidas字款，取而代之的是帶軍事色彩的字樣Tag，將本身低調設計變得繽紛童趣，如同FACE Oka作品段滿Fun。

FACE Oka親身示範造型照，其藍色燈芯絨運動套裝不比Samba OG別注遜色。（atmos）
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話說FACE Oka年少時曾偷穿他哥哥的Samba波鞋上街，所以今次得知有機會跟adidas聯乘時，特意選來這OG型號。而由他自己親身示範的造型照中，除了腳上Samba鞋款耀眼奪目外，他身穿的藍色燈芯絨運動套裝，在adidas經典三間之中繡上雛菊小花圖案，原來是取材自adidas鞋盒，未知這套裝會否生產，如會的話一定被炒殺。

Reebok聯乘BoTT的Club C，一樣大玩花花元素。（Reebok）

巧合地，Reebok跟日本街頭品牌BoTT合作的別注鞋款，同樣以花作標記。兩個單位聯乘用上Reebok經典型號Club C，保留最Classic的白色配色，鞋側的「Reebok」字款換上「BoTT」，鞋舌Tag則印上兩個單位的Logo，而泛黃中底亦添上Vintage味，當中最大亮點無疑是鞋身的紅、藍、綠小花圖案，令整體瀰漫著自然又可愛的效果。

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