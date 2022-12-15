世界盃│umbro聯乘COMOLI足球運動服　簡約設計重塑90年代曼聯風尚

世界盃終於進入終極階段，星期日（12月18日）晚上11時，阿根廷將與法國進行決賽，決定今屆冠軍誰屬，作為一代球王美斯的最終探戈，今場比賽不止叫球迷興奮，就連時裝世界同樣興奮，包括日牌COMOLI主理人小森啟二郎。



UMBRO × COMOLI足球隊衣系列。（umbro）

COMOLI平常自家服飾設計。（COMOLI）

COMOLI創立於2011年，雖然自今仍然不為普羅大眾所認識，但甘於低調正正是小森啟二郎作風，設計表面簡約，內裡用料和造工卻極盡精良，愈著愈有韻味，故這些年來一直深受資深時裝圈內人欣賞，南青山頂尖時裝店L'ÉCHOPPE推它推崇備致，多次聯乘合作，就連美國重型工業樂團Nine Inch Nails都曾與它聯乘推出T-shirt，被外國潮流媒體比喻為史上最「大纜都扯唔埋」的Collaboration。

黑色及白色是今次系列兩大色調。（umbro）

所有別注服飾只有大寫UMBRO Logo，COMOLI標記字樣全部省卻。（umbro）

來到世界盃決賽前夕，COMOLI又策動另一驚天聯乘企劃，未至於「大纜都扯唔埋」，但絕對是「估你唔到」——正正就是與umbro的聯乘別注。以1990年英國曼徹斯特足球風為主題，利用黑色及白色作為兩大色調，炮製出長褸、運動夾克、運動褲、球衣等6款單品。

umbro聯乘COMOLI未至於「大纜都扯唔埋」，但絕對是「估你唔到」。（umbro）

UMBRO是90年代曼聯球衣贊助商。（umbro）

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系列風格走原汁原味路線，樸實無華地到一個地步是每件服飾一律只會顯露UMBRO Logo，COMOLI標記字樣全部省卻，而umbro Logo更採用了唯90年代專用大寫“UMBRO”標誌，想當年曼聯仍然以UMBRO為球衣贊助商風光時代，大寫UMBRO絕對是那個年代英超球迷的時代標記，遺憾發展至2000年代，隨着Nike全面進駐足球市場，演化成adidas與Nike兩雄壟斷對立局面，umbro便敗給了Nike，失去了曼聯球衣贊助商資格，漸逐遠離足球主舞台。可見今次UMBRO × COMOLI足球隊衣系列，無疑是一眾70、80後球迷的珍貴回憶。12月16號COMOLI網店及BEAMS日本專門店有售。