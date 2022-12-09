世界盃2022│Luddite古董波衫展覽　碧咸、施丹絕版球衣打卡必備

【世界盃2022】卡塔爾世界盃進入最後直路，8強賽事今晚正式起動，無論閣下是否巴西、阿根廷，還是法國、英格蘭的球迷，想來今個周未大家都會湊熱鬧約埋三五知己睇波了。然而進入淘汰賽階段的賽事一律深夜11:00甚至淩晨3:00才開始，球迷白天流流長做甚麼好？

想來去銅鑼灣希雲街古着店Luddite睇絕版波衫，正是等睇波消磨時間的最佳方法。



Luddite古董波衫展覽。（攝影：黃寶瑩）

復古風球衣近年於時裝世界大行其道，而Luddite主理人Rex與Boris亦一直是忠實球迷（一個利物浦，一個曼聯，卻難得Friend足二十多年），最近趁住四年一度世界盃，他們聯合球衣專賣店Nakata Football Shop，攜手策動以歷屆世界盃國家隊的球衣及周邊紀念品為主題的足球展覽，資深球迷固然值得去朝聖，每四年才睇一次波的花生友，行過去打個卡亦無防。

「4-4-2」夢幻陣式。（攝影：黃寶瑩）

展覽最焦點打卡位，非店面玻璃窗莫屬，主理人Rex很細心地將一系列昔日經典足球名將，排列成「4-4-2」陣式示人，施丹、碧咸、馬勒當拿以及虛擬的《足球小將》主角大空翼一一在列，雖然陣容欠缺防守中場未必是最實戰陣容，但論名氣卻一定係史詩級，一次過排列出來，蔚為奇觀，可惜這套強陣的11件球衣全屬非賣品，只能遠觀而不可褻玩。

既然是世界盃展，球衣當然以國家隊為主。（攝影：黃寶瑩）

日本隊服飾作品也有不少。（攝影：黃寶瑩）

Rex自己就很喜歡舊版烏克蘭國家隊球衣。（攝影：黃寶瑩）

反而店內展區的展品，則有不少可供售賣。主打球衣以國家隊為主，很多均印上了昔日名將的名字，不單止網羅了傳統強隊，就連一些相對冷門的足球小國球衣都能欣賞到和買到，Rex自己就很喜歡兩件舊版烏克蘭國家隊球衣，除了衫背上印上一代名將舒夫真高名號，更重要是有着聲援烏克蘭之意，願世界和平。

1998年法國世界盃主題Jacket，Old School得來設計簡潔鮮明。（攝影：黃寶瑩）

展覽一大看點是各式各樣的骰小物。（攝影：黃寶瑩）

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除球衣外，歷屆世界盃所推出的主題服飾，也是展覽一大看點。例如一件1998年法國世界盃主題Jacket，Old School得來設計簡潔鮮明，更可以看得出濃厚Martine Rose及Gosha Rubchinskiy味道，所謂新潮前衞設計，其實不少元素皆是參考前人創作而已。至於若果嫌波衫太大件著不上身的女生，亦可以搜羅一下舊時代各屆世界盃Souvenir，例如電子錶、迷你足球、玩具、頸巾、襟章及玻璃杯等，總有一款合你心意。