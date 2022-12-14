New Balance兩款美國品牌聯乘　80年代登山與文藝復興藝術新變奏

【New Balance/ 聯乘/ 波鞋】要數當今玩聯乘最強的運動品牌，論炒價之高始終是Nike獨領風騷，不過論話題性，New Balance絕不輸蝕，2022年間帶來多款極具潮流大熱別注鞋款。

來到2022年最後一個月，New Balace並沒有減慢步伐，一口氣推出兩款跟美國品牌合作的聯乘。



New Balance聯乘Bodega的9060別注（New Balance）

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先是波士頓時尚名所及品牌Bodega別注系列，今次兩個單位以9060型號作主角，設計靈感源自文藝復興時期的美學和精神，加入15 世纪末宗教藝術品、古老歷史建築、蔚藍天空、羅馬數字等元素而成。鞋款採用柔和藍色作主調，加上棕色及灰色作點綴的絨面革覆蓋層和間隔網狀底層，教人不其然聯想到藝術畫作，而鞋盒設計的視覺效果，同樣連繫到相關主題，加上交由音樂人Aminé配合畫室場景的造型演繹，令整體藝術感滿載。

New Balance聯乘Bodega的9060別注鞋盒，有如藝術品般。（New Balance）

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音樂人Aminé演繹New Balance聯乘Bodega系列（New Balance）

除了9060外，New Balance聯乘Bodega還有一系列服飾，有必備的T恤、Hoodie外，最印象深刻的是可拆除為短褲穿著的功能性長褲，配色也充滿山系色彩，配合蔚藍色的9060別注，撞色效果帶出獨特的時尚穿搭風格。

New Balance聯乘Aimé Leon Dore的HL710 Rainier（Aimé Leon Dore）

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另一個跟New Balance合作無間的Aimé Leon Dore，也迎來新作。兩個單位再一次聯乘不玩Old School 550，而是選來1982年初登場的Outdoor登山鞋HL710 Rainier，當期時是劃時代設計，告別傳統重身的登山靴。

New Balance聯乘Aimé Leon Dore宣傳硬照（Aimé Leon Dore）

身兼品牌主理人New Balance MADE in USA 創意總監Teddy Santis最拿手將古老帶到現代，今次他在配色用上Classic元素，Brown/Green、Grey/Navy和Tan/Burgundy跟絨面革和尼龍構成的鞋面，第一眼感覺十分Retro，不過他在功能上添上GORE-TEX內裡和Vibram防滑橡膠鞋底，內在功能與外在美學兼備。