RIMOWA聖誕限定　特別色行李箱、iPhone Cases都不及賭具搶眼？

聖誕節將近，連帶接踵而至的農曆新年，香港人終於可以一家大細搭飛機去旅行。有見及此，RIMOWA最近也細心地打造了一系列聖誕限定行李箱及節日別注，為去旅行及開Party的朋友做好準備，以最有型姿態來歡渡佳節。



RIMOWA聖誕別注最強主打，定非RIMOWA Essential系列全新配色行李箱莫屬。（RIMOWA）

同色系手把、拉鏈、徽章和滾輪底托一併注入其中，最為搶眼。（RIMOWA）

RIMOWA Essential Pine Cabin HK$6,700。（RIMOWA）

今次RIMOWA聖誕別注最強主打，定非RIMOWA Essential系列內兩款全新配色行李箱莫屬，從北歐森林的原始風景中汲取靈感，分別將Pine松綠色及Raspberry莓紅色注入其中，前者清淡雋永，後者鮮豔奪目，各適其適。Size方面，兩色別注行李箱均備有Cabin、Check-In L及Trunk Plus細中大3種尺寸可供選擇，定價與一般定番常規版無異，性價比極高。

RIMOWA Original Cabin Aurora Borealis。（RIMOWA）

若想玩得再精辟些，香港區RIMOWA亦引進了Original系列一些Cabin Aurora Borealis行李箱，以北歐壯麗極光美景為主題。黑色鋁鎂合金箱身，添上由綠色和紫色構成的幻彩圖案，詩意無限，據知全球只限定生產1,000個，想來香港分配到的數量將極稀少，希望文章見街之日仍然有存貨。

RIMOWA Personal Cross Bag HK9,800。（RIMOWA）

RIMOWA也貼心地推出3款全新黑色、灰色和綠色肩揹帶，任君選擇。（RIMOWA）

專為旅行而設的行李箱外，RIMOWA趁住聖誕節也推出一系列節日限定生活單品，Raspberry色iPhone Cases，輕巧又耐撞耐磨，實用性極高。至於包袋方面，品牌近年大熱大勇的Personal鋁鎂合金斜孭袋，最新一輪便換上Pine松綠色版本，若想玩撞色的話，RIMOWA也貼心地推出3款全新黑色、灰色和綠色肩揹帶，任君選擇。

Poker Attache賭具套裝外部。（RIMOWA）

打開「賭仔」必備之物一應俱全。（RIMOWA）

如果想追求極緻奢華的話，RIMOWA聖誕前夕尚推出了許多「唔等使」之作，雖然「唔等使」，卻每一件都叫人會心一笑又絕頂Show Off之作。第一款是首度面世的Poker Attache賭具套裝，以鋁合金構成外殼的小型手提行李箱，甫一打開，裡面盡載撲克牌、籌碼、骰子等「賭仔」必備之物，留意那6顆銀色骰子乃是以陽極氧化鋁所製成，透過電解着色技術加以染色，自然更添潮流味。

Bottle Case，表面上它外觀與RIMOWA Classic銀色行李箱相類似。（RIMOWA）

然而一打開即發現內有乾坤。（RIMOWA）

左、右每邊各自能存放6支的紅酒。（RIMOWA）

而另一款則更誇張，乃是價值港幣6位數的Bottle Case，表面上它外觀與RIMOWA Classic銀色行李箱相類似，然而一打開即發現內有乾坤，左、右每邊各6支的紅酒存放空間整齊有序地排列開來，中間則以仿麂皮微細纖維作為區間，確保能固定穩妥存放紅酒，哪怕外部受到劇烈震動，Bottle Case內部的紅酒依舊安然無恙，盡顯RIMOWA經驗和實力。