日牌GOHEMP人手編織鈎針系列　Story MFG 1/4價錢卻同等精良手藝

過時過節大日子，造型上每時每刻都黑沉沉似的就太沒有意思了，如是者一系列色彩鮮豔的Accessories定必大派用場。例如日牌GOHEMP最近所推出的各款飾物配件，正是聖誕前夕很值得推介給大家的心水單品，無論是送禮還是自用皆一流。



GOHEMP Have a Grateful Day Crochet Tam A097​​​​​​​​ HKD$410​​​​​​​​。（CARRYin）

雖然提起GOHEMP這日本品牌，很多人仍然覺得陌生，但事實上她可是1994年便誕生的資深服飾牌子。當初之所以在當地時尚圈引起關注，乃是GOHEMP為日本首個大麻服裝單位，以ART OF HEMP作為設計主題，利用大麻植物製成布料，致力擅用大麻其吸濕度高及速乾性能並注入服飾之中，既天然樸素，亦不對環鏡構成污染，廣獲好評。

及至近年，GOHEMP的創作規模也愈來愈大，製作重心不再侷限於大麻類植物，就連其他天然原材料以及尼泊爾手工藝，均是其重點考究領域。今次FW22季度，GOHEMP便以Have a Grateful Day作為主題，老遠地從尼泊爾招募職人，以棉毛紗線為素材，人手一針一線編織出針織Tote Bag、頸巾及貝蕾帽等作品，既鮮豔奪目，亦冬暖夏涼，四季皆宜。

SAINT LAURENT SS15。（SAINT LAURENT）

LC23特製Air Force 1。（LC23）

據知品牌芸芸作品，特別以Tote Bag及頸巾最受歡迎，事關它們用上Crochet祖母方塊（又名Granny Squares）鉤針編織手法製造。Crochet過去在時裝史上一直佔據重要地位，嬉皮士文化風行美國歲月裡，它早已是不可或缺的裝飾元素，直至近代Crochet依然深受一系列出衞時裝品牌所青睞，SAINT LAURENT、LC23或Story MFG.，同樣對Crochet情有獨鍾。

GOHEMP Have a Grateful Day Crochet Tote Bag A098​​​​​​​​ HKD$610​​​​​​​​。（CARRYin）

GOHEMP Have a Grateful Day Crochet Scarf A099​​​​​​​​ HKD$520​​​​​​​​。（CARRYin）

同類型印度製Story mfg.​​​​ Crochet頸巾，平均定價卻多達$2000甚至更高，現在以四分一價錢便買同等精良的手工藝作品，堪稱「抵到爛」。（Mr porter）

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今次GOHEMP將清新的草綠色融入到古典米色之中，一格格Crochet針織花朵佈滿整個包袋及頸巾上面，給予人的新鮮宜人美感，確實為冬日少見，更重要是Crochet製品向來性價比甚高，Tote Bag和頸巾分別承惠$610及$520​​​​​​​​，同類型印度製Story MFG.​​​​ Crochet頸巾，平均定價卻多達$2,000甚至更高，現在以四分一價錢便買同等精良的手工藝作品，堪稱「抵到爛」。