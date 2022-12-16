貴過CELINE？　美國低調前衛品牌　頹廢風與精細舊化手工合二為一

2022年快將完結合，回顧今年時裝界大事，比利時設計師Raf Simons結束同名自家品牌絕對是頭等大事，堪稱一個年代的落幕。所謂長江後浪推前浪，雖則話Raf Simons超級偉大，但業界也絕非後繼無人的，例如Enfants Riches Déprimés正正是一大潛力股，很值得香港人關注。



之所以強調很值得香港人關注，是因為Enfants Riches Déprimés在西方國度其實名氣極盛，2012年早已創立，老早就獲得Jared Leto、Courtney Love及Travis Scott高調關注和著用。而留意Enfants Riches Déprimés是法文，意思是抑鬱的富家子弟，但它可是美國品牌來的，創辦人為Henry Levy。

Henry Levy本身就是位不折不扣「抑鬱的富家子弟」Enfants Riches Déprimés。（Enfants Riches Déprimés）

第一次接觸到Enfants Riches Déprimés，大家應覺得其名字難記又難讀，但抑鬱的富家子弟此概念，正正是Henry Levy前半生寫照。他出生於大富之家，父母透過濾水器發明賺了大錢，望子成龍的心態使他們對Henry Levy百般栽培，自幼便催逼兒子不斷看歌劇和逛博物館。

Enfants Riches Déprimés SS23。（Enfants Riches Déprimés）

Enfants Riches Déprimés SS23。（Enfants Riches Déprimés）

Enfants Riches Déprimés SS23。（Enfants Riches Déprimés）

誰不知Henry Levy卻喜歡更「貼地」的東西，Vivienne Westwood、The Clash、Sex Pistols和GBH這些Punk界代表，才是他心目中的聖經，可惜於上流社會打滾的父母，對Henry把安全別針、鍊子放在衣服上的裝扮並不諒解，更憤而接連將他送到加拿大、歐洲幾所貴族寄宿學校，被當成人球的Henry Levy自然愈加頹廢，未幾更染上毒癮，墮落成不折不扣抑鬱富家子弟。

Calvin Klein、Kate Moss和Hedi Slimane提煉出來的瘦骨嶙峋美學，後世會用Heroin（海洛因）chic去形容。（Calvin Klein）

不過，這裡並非親子版教導家長如何正當與子女溝通，反而想指出時裝與搖滾樂正是如斯諷刺，愈墮落愈快樂，愈是頹廢愈是領會到時尚有型精華。Calvin Klein、Kate Moss和Hedi Slimane提煉出來的瘦骨嶙峋美學，後世以Heroin（海洛因）chic去形容，而長期沉淪毒海的Henry Levy當然與Hedi Slimane心靈相通，故Enfants Riches Déprimés設計的風格輪廓與用色，每每深具當年DIOR HOMME及現在CELINE的風彩，不過街頭味道更濃，具刺繡意味圖案、反叛色彩貼圖、及近乎脫色超舊化洗水，都分別帶有Vetements、Raf Simons、READYMADE及Gallery Dept.的影子，一個能夠完美地將Hedi Slimane、Demna、Raf Simons、細川雄太等大師精髓融為一體的品牌，自然不簡單。

最離譜是一個Lou Reed圖像針織枕頭，售價竟然高達$23,000。（Enfants Riches Déprimés）

CELINE一對牛仔Boots承惠港幣$10,000，這位富家子弟卻索價$18,000。（Enfants Riches Déprimés）

因此Enfants Riches Déprimés定價也絕不惹少，百份百切合到其富家子弟形象。Eastpak × Raf Simons背包定價才$3,000，Enfants則賣$17,000；CELINE一對牛仔Boots承惠港幣$10,000，這位富家子弟卻索價$18,000；入門T-shirt定價$4,000、Hoodie$8,000、牛仔褲$10,000、皮褸$4-50,000，最離譜是一個Lou Reed圖像針織枕頭，售價竟然高達$23,000，完全不比汪小菲的牀墊失色。

毛主席也出動埋（Enfants Riches Déprimés）

一件皮褸的車線與及圖案上色，每每由Henry Levy親自於洛衫磯工作室手製，故不少作品均只能生產十多件，買少見少。（Enfants Riches Déprimés）

Enfants Riches Déprimés厲害之處，正是明明價錢高不可攀，爭相購買者仍大有人在。除了因為風格集百家大成外，每件單品都盡是窮奢極侈地精益求精，就如當年的Thom Browne及Mastermind Japan一樣，讓你認同貴得有道理。一個Lou Reed針織枕頭，會不計成本地選用美麗諾羊毛，一件皮褸的車線與及圖案上色，全由Henry Levy親自於洛衫磯工作室手製，每組圖案設計都入型入格，一見難忘，既有西方搖滾英雄頭像，更會出奇不意地出現東方滿天神佛和毛澤東，很多作品只能生產十多件，買少見少。

將Raf Simons最擅長的印刷或拼布手法注入其中，卻細緻度更高。（Enfants Riches Déprimés）

每塊拼布均經過精心挑選，並進行過披口處理。（Enfants Riches Déprimés）

將舊化得有如真實古着一樣的服飾，注入當世最前衞的時裝理念與細節元素在其中。（Enfants Riches Déprimés）

而想找有些看點，又不會太貴的作品，建議牛仔褲和衞衣都會是相對入門選擇，Cutting精準，洗水處埋恰到好處，更重要是細節位造得妙到毫巔，將Raf Simons最擅長的印刷或拼布手法注入其中，卻細緻度更高，每塊拼布均經過精心挑選，並進行過披口處理，連帶褲管或手袖的破爛細節，將舊化得有如真實古着一樣的服飾，注入當世最前衞的時裝理念與細節元素在其中，這種能夠將兩個極端元素合二為一功力，正是Enfants Riches Déprimés最引人入勝之處。