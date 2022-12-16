貴過CELINE？ 美國低調前衛品牌 頹廢風與精細舊化手工合二為一
2022年快將完結合，回顧今年時裝界大事，比利時設計師Raf Simons結束同名自家品牌絕對是頭等大事，堪稱一個年代的落幕。所謂長江後浪推前浪，雖則話Raf Simons超級偉大，但業界也絕非後繼無人的，例如Enfants Riches Déprimés正正是一大潛力股，很值得香港人關注。
之所以強調很值得香港人關注，是因為Enfants Riches Déprimés在西方國度其實名氣極盛，2012年早已創立，老早就獲得Jared Leto、Courtney Love及Travis Scott高調關注和著用。而留意Enfants Riches Déprimés是法文，意思是抑鬱的富家子弟，但它可是美國品牌來的，創辦人為Henry Levy。
第一次接觸到Enfants Riches Déprimés，大家應覺得其名字難記又難讀，但抑鬱的富家子弟此概念，正正是Henry Levy前半生寫照。他出生於大富之家，父母透過濾水器發明賺了大錢，望子成龍的心態使他們對Henry Levy百般栽培，自幼便催逼兒子不斷看歌劇和逛博物館。
誰不知Henry Levy卻喜歡更「貼地」的東西，Vivienne Westwood、The Clash、Sex Pistols和GBH這些Punk界代表，才是他心目中的聖經，可惜於上流社會打滾的父母，對Henry把安全別針、鍊子放在衣服上的裝扮並不諒解，更憤而接連將他送到加拿大、歐洲幾所貴族寄宿學校，被當成人球的Henry Levy自然愈加頹廢，未幾更染上毒癮，墮落成不折不扣抑鬱富家子弟。
不過，這裡並非親子版教導家長如何正當與子女溝通，反而想指出時裝與搖滾樂正是如斯諷刺，愈墮落愈快樂，愈是頹廢愈是領會到時尚有型精華。Calvin Klein、Kate Moss和Hedi Slimane提煉出來的瘦骨嶙峋美學，後世以Heroin（海洛因）chic去形容，而長期沉淪毒海的Henry Levy當然與Hedi Slimane心靈相通，故Enfants Riches Déprimés設計的風格輪廓與用色，每每深具當年DIOR HOMME及現在CELINE的風彩，不過街頭味道更濃，具刺繡意味圖案、反叛色彩貼圖、及近乎脫色超舊化洗水，都分別帶有Vetements、Raf Simons、READYMADE及Gallery Dept.的影子，一個能夠完美地將Hedi Slimane、Demna、Raf Simons、細川雄太等大師精髓融為一體的品牌，自然不簡單。
因此Enfants Riches Déprimés定價也絕不惹少，百份百切合到其富家子弟形象。Eastpak × Raf Simons背包定價才$3,000，Enfants則賣$17,000；CELINE一對牛仔Boots承惠港幣$10,000，這位富家子弟卻索價$18,000；入門T-shirt定價$4,000、Hoodie$8,000、牛仔褲$10,000、皮褸$4-50,000，最離譜是一個Lou Reed圖像針織枕頭，售價竟然高達$23,000，完全不比汪小菲的牀墊失色。
Enfants Riches Déprimés厲害之處，正是明明價錢高不可攀，爭相購買者仍大有人在。除了因為風格集百家大成外，每件單品都盡是窮奢極侈地精益求精，就如當年的Thom Browne及Mastermind Japan一樣，讓你認同貴得有道理。一個Lou Reed針織枕頭，會不計成本地選用美麗諾羊毛，一件皮褸的車線與及圖案上色，全由Henry Levy親自於洛衫磯工作室手製，每組圖案設計都入型入格，一見難忘，既有西方搖滾英雄頭像，更會出奇不意地出現東方滿天神佛和毛澤東，很多作品只能生產十多件，買少見少。
而想找有些看點，又不會太貴的作品，建議牛仔褲和衞衣都會是相對入門選擇，Cutting精準，洗水處埋恰到好處，更重要是細節位造得妙到毫巔，將Raf Simons最擅長的印刷或拼布手法注入其中，卻細緻度更高，每塊拼布均經過精心挑選，並進行過披口處理，連帶褲管或手袖的破爛細節，將舊化得有如真實古着一樣的服飾，注入當世最前衞的時裝理念與細節元素在其中，這種能夠將兩個極端元素合二為一功力，正是Enfants Riches Déprimés最引人入勝之處。