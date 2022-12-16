盤點冬季Fleece外套　Moncler、Patagonia、UNIQLO盡覽高中低價錢

【寒冷天氣】雖然一直在說不會再有冬天，但每年香港依然有幾天超凍的日子。在寒風刺骨的晚上，很自然想起保暖度高的外套。

除了羽絨，Fleece也是冬天救星，保暖、輕便又易清洗，又有平有貴不同選擇，現在《一物》編輯部嚴選出今季最出色的Fleece外套。



Patagonia的Snap-T是Fleece外套經典之一。（Patagonia）

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木村拓哉在日劇《美麗人生》穿上Vintage版本Patagonia Snap-T，成了「非官方」代言人。（影片截圖）

說到FLeece外套，相信有不少人將之跟Patagonia劃上等號，事關品牌的Retro-X款式深入民心，那「抓毛衫身+尼龍小袋」的設計，更奠定Fleece外套的設計藍本，不少品牌推出Fleece外套時，也有意無意跟Retro-X雷同，在時尚界的影響力表露無遺。不過，Retro-X是Patagonia經典，卻不是唯一，另一個Half Zip型號Snap-T，也是Fleece外套歷史重要一枚單品，木村拓哉在日劇《美麗人生》穿上Vintage版本，成功帶起熱潮，而且配色選擇甚多，由Basic單色、搶眼撞色，到民族印花，一褸傍身，穿搭通行。

UNIQLO以Fleece重塑工衣設計（UNIQLO）

UNIQLO的Fleece外套，同樣值得關住，品牌自家雜誌《LIFEWEAR》第一期中曾有其Fleece於1994年開始的發展史專題故事，可見UNIQLO對這物料單物的重視。而今年除了有Classic款式外，女裝有款以Fleece重塑工衣設計，既有輕盈與方便，又有新鮮時尚感，UNIQLO還有另一強大武器，就是配色選擇多。

lululemon Oversized剪裁的Fleece外套（lululemon）

至於運動品牌lululemon，也有推出男女裝的Fleece外套，玩Oversized剪裁，緊貼大流行的Y2K步伐，配襯Loose Cut褲最好看，大膽地換上Yoga Pants也未嘗不可，上寬下窄營造出對比強列。



最後，按圖一覽今季Fleece外套的Best Pick：