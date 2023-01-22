Bottega Veneta香港旗艦店重開　威尼托建築風迎後Daniel Lee時代

【Bottega Veneta】Bottega Veneta尖沙咀旗艦店終於裝修完畢重開，身處本港甲級商場，大品牌基本上定時裝潢店舖，再加上適逢Bottega Veneta早前遇上人員變動，主帥Daniel Lee離開，由Matthieu Blazy繼任，品牌索性迎來大翻新，率先將尖沙咀旗艦店改頭換面，據知其他身店亦將陸續更新，迎來新氣象。



Bottega Veneta香港旗艦店終於重開。（Bottega Veneta）

店舖以BV威尼托區為及創意總監Matthieu Blazy一再強調的Craft in motion主題。（Bottega Veneta）

一個成功的經典時裝品牌，總能夠在力求創新同時，又處處保留到自身引以為傲的傳統元素，全新裝潢的Bottega Veneta旗艦店正正取得完美平衡。店舖以BV威尼托區（首府正是威尼斯）為及創意總監Matthieu Blazy一再強調的「Craft in motion」主題，店內許多建議物料，如手工製白色粘土磚、Murano透明玻璃、軟金黃銅等等，皆由威尼托地區職人手製，繼而空運地港，可謂不惜工本。

建構成整間店舖的主調，由2D地面延伸至3D的牆壁均是如斯佈局，向威尼斯的海天一色的水都建築文化致敬。（Bottega Veneta）

Bottega Veneta店內一格接一格磚石，明顯與Intrecciato方格織皮相呼應，別有心思。（張榮熹攝）

意大利水都威尼斯（Wikipedia）

而白色方格粘土磚拼湊藍色大理石，亦有節奏到共舞，建構成整間店舖的主調，由2D地面延伸至3D的牆壁均是如斯佈局，這是隱喻着威尼斯，向當地的海天一色的水都建築文化致敬，白色的建築群與藍色河道交織一起，並有時仿如波濤般泛起到牆壁之上，詩意無限，名符其實的Craft in motion。何況Bottega Veneta向來就以Intrecciato織皮工藝馳名當世，望着店內一格接一格磚石，明顯與Intrecciato方格織皮互相呼應，別有心思。

雖然對比起全新旗艦店的裝潢格局，在許多人都覺得Bottega Veneta服飾設計從Daniel Lee邁向Matthieu Blazy的變化幅度並不是這麼大，但其實這位比利時設計師正在一點一滴，開拓出自身簽名式樣。較之Daniel Lee時代的剛硬筆直線條的明快前衞感，Matthieu Blazy明顯宜人柔和一點，未有追求刻意的時髦，反而更講求舒適度、觸感和耐用性，例如確立了Bottega Veneta新買皮袋能永久免費保養復修的政策，便突顯了設計師對品質之堅持。而環顧近一年BV的家品亦明顯地增多了，或許在不久將來會開發出家品線，亦是大有可能的事。