工衣日牌FreshService聯乘潮網推出編輯服裝　衫內口袋比背囊更多

作為日本時尚名人南貴之旗下品牌，FreshService®一直以簡約理念結合工裝機能元素扣人心弦，最近此低調系日牌又有新搞作登作，以最實用、最功能手法，向傳媒工作者致敬，推出兩款Editor's Jacket及Editor's Trousers。



FreshService® × HOUYHNHNM Editor's Jacket及Editor's Trousers。（FreshService®）

有趣的是，為強化傳媒工作者形象，今次FreshService®的Editor系列特意找來日本知名潮流網HOUYHNHNM合作，由網站一眾時尚編輯按自身日常工作習慣和需要，提案監修。

要知道傳媒記者經常要四出採訪，通街、通山走，有時遇上突發事件，每每於電光火石間便要拿出相機、手機、錄音機、紙、筆等等各式各樣小物來完成工作，若放在包袋背囊之中，在分秒必爭情況下隨時趕不及拿出所需東西，手忙腳亂。所以若能將全部東西放在衣服之上便是最好，偏偏傳統外套的口袋數量及容量很有限，根本難以將物件一併放入其中（機能背心除外），特別對於Blazer西裝褸這些Formal而言，更是天方夜譚。

口袋專屬用途檢視。（FreshService®）

因此，今次FreshService® × HOUYHNHNM Editor's Jacket絕對是傳媒人及不愛孭袋朋友之福音，官仔骨骨的兩鏤西裝褸，外觀結構上與一般Blazer無異，誰不知裡襯卻是內有乾坤，只見部份分別設置了各種大小不一口袋，讓用家分門別類將如上圖所示的不同小物，放置到專屬口袋之中，手機袋、筆袋、筆記簿袋、AirPods袋、打火機袋、煙袋及藥袋之中，基本上除相機以外，其他小物都是一應俱全。此外裡襯尚設有兩條肩帶，讓用家在脫上西裝褸的情況下，仍能背上衣服在身，無需用手提着或放入包袋，重現HELMUT LANG當年經典設計。

同場尚有Editor's Trousers登場。（FreshService®）

至於物料方面，Editor's Jacket採用SOLOTEX®物料製造，特性是具備上佳伸展性、耐用性和容易打理。再配合深藍色設定，讓記者編輯們能夠輕易穿梭日與夜各種工作和社交場合，十分方便。而同場尚有Editor's Trousers登場，外觀設計可謂集西褲與運動褲一身，略微錐形輪廓既優雅又具活力，褲腳採用索帶方式來調節鬆緊大細，而褲管位置右邊的口袋位置上，則植入了另一個隱藏小口袋，用以存放硬幣和鑰匙，細緻度驚人。