Marimekko│經典藝術印花圖案融入未來主義　北歐時尚機能服飾變奏

【Marimekko/ 藝術】論世上最喜歡玩圖案的時裝品牌有二，一是Hermès，其招牌絲巾每年每季都會從歷史檔案或當代藝術家創作之中擷取靈感，設計出每季數以十計的絲巾新作。而另一個則是Marimekko，殿堂的Unikko罌粟花圖案誕生以後，這個芬蘭國寶布料單位數十年來一直繼往開來，在圖案創作方面倍下苦功，一再讓經典圖案融入當代潮流服飾中。



Marimekko早春系列近日正式開動。（Marimekko）

踏入2023年，Marimekko就以快樂未來主義（Joyful Futurism）作為年度主題，從品牌宏大的印花檔案庫挑選素材，結合到講求環保理念及實用輕巧的機能服飾中，完美地將新舊元素合二為一。

Meduusa水母圖案Cotton-linen Dress。（Marimekko）

由Pentti Rinta原創設計的Linja線條圖案Scarf。（Marimekko）

Iso Laine大波浪圖像製成實用手袋，完美演繹新舊結合。（Marimekko）

印花圖案從來都是Marimekko靈魂精髓，故品牌設計團隊每季都會在圖案承傳及開發方面落足功夫，新季便從印花檔案庫中精選了多款上世紀60年代的經典設計，包括簡潔至上由Pentti Rinta原創設計的Linja線條圖案；走抽象路線的Maija Isola原創Albatrossi信天翁及Meduusa水母圖騰；至及大玩曲線美學由Annika Rimala所提案的Koukero弧度和Iso Laine大波浪圖像等等。將各種鮮豔圖案拼湊一起，衍生出來的視覺效果自然大鳴大放。

Unikko Huurre Down Vest絕對是今季焦點大作。（Marimekko）

設有不同顏色。（Marimekko）

雖然多是時裝人見慣見熟的經典圖案，但在Marimekko設計師匠心獨運之下，卻每每結合到Down Vest、Magna Coat、Knitted Dress、Shirt Dress，乃至側孭袋等新潮流行時裝之中，構成快樂未來主義設計。

Koukero Eksa Knitted Wool Pullover。（Marimekko）

Unikko Makeasti Knitted Wool Cardigan。（Marimekko）

當然論及未來主義的時裝，單單是款式設計新穎還不足夠，更應符合環保原則。新季Marimekko繼續捍衞地球生態。大多數物料皆與可持續發展Sustainability扯上關係，本季大部份服裝若非選用了具認證100%有機棉，便是由100% Recycled Polyester所製造。至於羊毛類單品方面，所有應用到衣服上的羊毛均通過Responsible Wool Standard責任認證，確保羊毛均由符合人道精神並得到妥善照顧的羊隻身上採取，而部份混紡毛衣更加入了EcoVero VISCOSE，它乃是一種有機兼可完全生物分解之面料素材，大大降低溫室氣體排放及耗水量，而且觸感柔順亦具透氣效能，有型得來又切合環保道德，無怪在全球大受歡迎，未來數天農曆新年穿去拜年，定必叫人賞心悅目。