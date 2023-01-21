舊化鞋王Foxtrot Uniform聯乘隱世皮革單位　將AJ1球鞋潮改成手袋

【Nike/ Air Jordan 1】時下改鞋文化日新月異，單將玩染黃舊化，任你再造得天花龍鳳，經已很難突圍而出，所以愈來愈多單位致力研發「舊化 + 解構」工藝合一，力求創新。



荷蘭改鞋二人組PETERSON STOOP，將舊adidas Stan Smith全面拆解改造。（01製圖）

最有名的例子，當然首推荷蘭改鞋二人組PETERSON STOOP，將舊adidas Stan Smith全面拆解，再重新車縫成解構鞋面，並結合到Vibram橡膠大底之中，集美學與功能一身，大賣全球。而本地古着單位Luddite也加入戰團，以Vintage Nike Air Max 90為主題，融合相應舊化及換鞋底技術，製作出新穎鞋作，一見難忘。

Foxtrot Uniform平時靠玩舊化鞋而馳名當世。（Foxtrot Uniform）

今次卻聯合隱世皮革單位Secondnatvre，將Vintage Air Jordan 1改製成手袋。（Secondnatvre）

在鞋頭內籠植入尼龍索袋在其中，繼而匠心獨入的將鞋舌反摺，構成Pouch的袋蓋，極具創見。（Secondnatvre）

不過在新加坡，最近就有隱世皮革單位Secondnatvre，聯同舊化鞋王Foxtrot Uniform，合力將Vintage Air Jordan 1改製成全新潮物。留意絕非改製成鞋，而是變成一個Upcycled Sneaker Toe-Box Pouch，顧名思義就是將Vintage AJ1球鞋拆解，先取其鞋頭和鞋舌部份，然後在鞋頭內籠植入尼龍索袋在其中，繼而匠心獨入的將鞋舌反摺，構成Pouch的袋蓋。袋內其舊化染色索帶及固定索帶的Barbwire Lace lock鞋帶銀扣，皆出自Foxtrot Uniform手筆，設計和車工則交由Secondnatvre工藝職人負責，不但外觀有型，構思更是前衞，承惠$140SGD，即大約$890港元，都算抵玩了。