JW Anderson聯乘Wellipets青蛙鞋　戴安娜手抱哈里王子合照最經典

FW23男裝周進行得如火如荼，現時最轟動之作，首推日前JW Anderson發表的一對青蛙水鞋拖鞋，既前衞又可愛，萬千網民瞬即衝出來，歌頌JW Anderson是創意天才，誰不知跟車太貼，事實上這鞋並非由JW發明的……



JW Anderson與英國水鞋品牌Wellipets的聯乘別注青蛙鞋。（JW Anderson）

JW Anderson將它改裝成更潮流低筒水鞋模樣。（JW Anderson）

謎底解開，今次是JW Anderson聯乘英國水鞋品牌Wellipets的別注鞋款，Wellipets才是這對青蛙鞋的元祖設計單位，JW不過是將它改裝，由高筒靴子改組成短筒Slip-on式拖鞋，並同時開發出黃色、藍色版本而已，著用起來更省時方便，像真度也大大提高，更似一隻青蛙。

為慶祝今次青蛙聯乘，JW Anderson更設計出像真度極高的青蛙手提包。（JW Anderson）

每對自家元祖版本Wellipets青蛙水鞋均交由意大利製鞋業之都Marche的專業職人製造。（Wellipets）

說回這個Wellipets品牌，本身主打童裝鞋，而較之其它英國傳統服裝寶號，她不是老字號，1983年才創立。成立之初便瞬即從英國人傳統的Wellington Rain Boot中擷取靈感，以獨特的鞋楦手法，結合綠色、黃色與紅色並於鞋頭塑造出小眼睛，發表出一對青蛙外觀的雨靴Frog Wellies。

已故戴安娜王妃昔日抱着愛兒外出，便不時讓王子們著上Frog Wellies。（Wellipets）

Frog Wellies既搞怪玩味，卻仍然保持到Wellington Rain Boot的防水、耐磨及容易清潔之機能性，很適合英國多雨潮濕的天氣。無怪面世不久便深得英國王室愛戴，已故戴安娜王妃昔日帶同威廉及哈里兩位王子外出，便不時讓愛兒穿上Frog Wellies，自此讓Wellipets一登龍門。

最近Wellipets英國官方網店亦終於開表了成人尺碼的Frog Wellies供人預訂。（Wellipets）

雖然時至今日，香港人對Wellipets應該認識不深，但品牌在英國仍舊大受歡迎不憂做，基本上這些年來只製作Frog Wellies一款鞋子，而且只有童裝，叫成年潮人可望而不可得。幸好未知是否與JW Anderson合作以後，發現Frog Wellies在成人時裝市場原來大有作為，最近Wellipets英國官方網店亦終於發布了成人尺碼的Frog Wellies供人預訂，女裝2023年首季便會推出，男裝則待至2023下半年才會登場，考驗Fans們的耐性。