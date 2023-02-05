COMME des GARÇONS x New Balance新波鞋曝光 黑白兩色極簡低調
撰文：COOL潮流生活網
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面對接踵而至的重磅消息，接續 2022 年的火熱聯乘氣息，今年無非也是百家爭鳴的球鞋大年，而身為設計師「川久保玲」主理的時裝品牌 COMME des GARÇONS，旗下的男裝支線 COMME des GARÇONS HOMME，這回也再度攜手話題跑鞋 New Balance，一同打造先前未有、低調卻高質感的全新鞋款。
低調質感協作，COMME des GARÇONS HOMME x New Balance 最新聯乘亮相！
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由川久保玲栽培的弟子門徒 Junya Watanabe（渡邊淳彌），長期於 COMME des GARÇONS HOMME 擔任首席設計師，今番透過畢生所學，將極致細節注入於這雙聯乘版本 1906R，整體而言沒有過多花樣，僅透過極為簡潔的黑白色調，搭配皮革、透氣網布等多樣材質，堆疊出鞋履外觀的質感層次，不過除了清新單一的熊貓配色，另一「黑魂」版本也同步亮相，即便造型上與 Black/White 沒有太多出入，但鞋舌以及鞋墊上加諸的白色壓印字體，卻散發出與之不同的奢華氣息。
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不過，COMME des GARÇONS HOMME x New Balance 1906R 目前未有販售消息，請有興趣的讀者務必留意後續報導了。
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