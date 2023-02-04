Balenciaga又一神級波鞋登場！3XL Sneaker復古運動鞋於2月中預售

在夏季23系列發表的 Balenciaga 3X Sneaker ，在凸顯品牌經典設計之外，又以前衛大膽的設計抓住眾人的眼球，先前搶先登陸內地部分實體專賣店及官網開啟預售，目前預定 2月17日起品牌即將向全球部分專賣店開啟預售。



Balenciaga 3XL 運動鞋首次亮相於夏季 23 系列發表，是一款凸顯品牌經典設計項目的高性能運動鞋，通過擴大鞋底塑造出超寬廓形的鞋型，增強了鞋體的穩定性。

一覽夏季 23 系列發佈的Balenciaga 3XL Sneaker。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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鞋身由多塊大小不一的科技網眼材質拼接而成，帶來別致又出人意料的整體質感。從外型輪廓、複雜結構到細節元素，3XL運動鞋的邊緣和表面處的細節猶如被放大鏡放大一般清晰可見，營造出錯視效果。同時，這款運動鞋還配有厚實富有彈性的鞋帶。

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Balenciaga 3XL 運動鞋同時發表男女款，有三種配色可供選擇：黑白色、蛋殼色，以及紅白藍色。此外還推出一款磨損效果的仿舊版本，展現了這款運動鞋在設計之初關於復古運動鞋的靈感與想像。Balenciaga 3X 預計將於 2-3月上市，參考售價HKD 8,500，有興趣的朋友千萬別錯過了！

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