adidas聯手英國鬼才打造異星鞋　創意程度直逼Nike Mars Yard

雖然大品牌與大品牌之間的聯乘，每每定必比大品牌與藝術家的合作坊間迴響

來得更大，但問心，與其簡單直觀地將兩個牌子的Logo印在產品上，其實由藝術家構思出來的設計更具創見，苦侯多時的Mr. Bailey × adidas OZLUCENT異星鞋，正是一對劃時代作品。



英國鬼才藝術家Mr. Bailey（CONCEPTKICKS®）

提起Mr. Bailey這名字，或許不少香港人毫不認識，但這位來自倫敦的球鞋藝術家，一直在國際潮流圈發光發亮。他是知名潮流IG平台CONCEPTKICKS®的創辦人，既報導最新潮流鞋履資訊，也以「By Concept」集合各大方人才，供他們發表虛擬球鞋新作，為設計圈燃起無窮創意和活力。

Mr. Bailey 2019年便曾借村上隆名作The Simple Things的怪獸牙齒為靈感，創作出一對全球得3對的牙齒怪獸鞋。（Mr. Bailey）

此外，Mr. Bailey也是一位實體鞋履設計師，2019年曾以村上隆名作The Simple Things的怪獸牙齒為靈感，創作出一對全球只得3對的牙齒怪獸鞋，連原創人村上隆也大讚，親自轉載到個人IG分享，使Mr. Bailey聲名進一步大躁，後來adidas亦對他另眼相看，邀請他合作，設計出今次介紹的OZLUCENT。

Mr. Bailey × adidas OZLUCENT。（adidas）

這對OZLUCENT年前已有產品照流出，卻一直只聞樓梯響，到今年2月9日才正式發售。OZLUCENT之所以長期處於高人氣狀態，除了因為Mr. Bailey在西方世界的名氣外，設計外觀與理念亦當真甚有睇頭，採用獨立三段式結構，其黑色流線形多層次盔甲硬殼型外貌，不但前衞感非凡，更與電影《異形》中的外星怪物有幾分相似，莫非與Tom Sachs的Mars Yard一樣，乃是以外太空作為靈感？

海月女母Aurelia Aurita（又稱moon jelly）。（Wiki）

不過，答案是非也！雖然OZLUCENT構思取材自生物，但並非來自外太空，而是地球上的海洋，原來海月女母Aurelia Aurita（又稱moon jelly）才是球鞋根源。海月女母成長共成為三個階段，由初階的水螅體；到中階的碟狀幼體；及至成熟期的女母形態。

OZLUCENT採用三段式結構。（adidas）

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Mr. Bailey正是以水母的三段成長作參考，將OZLUCENT組部製作成三件材質、軟硬度不一，又彼此獨立，卻能夠組合拼湊成一對舒適球鞋。這三個組件分別是內部包裹足部的氯丁橡膠襪套、聚氨酯製作的軟膠鞋身、以及注入了AdiPLUS中底技術的鞋大底。將三重組件仿如模型般組裝出來，無論從理念抑或美學角度看，都是劃時代的藝術設計。