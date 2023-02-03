DIOR男士手袋、背囊精選推介　灰色CD DIAMOND印花銀包$4200入手

日韓國實力派演員朱智勛早前抵達台灣，參加 DIOR 台北101 旗艦店全新開幕！朱智勛一抵達桃園國際機場時的穿搭即成為注目焦點！



尤其是肩揹迪號灰打造的 DIOR HIT THE ROAD 灰色 CD DIAMOND 印花帆布背包，休閒又帶點潮流感的風格，讓日常通勤裝扮瞬間加倍！

快看看同系列除了背囊還有什麼值得收藏的包款及配件吧！【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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DIOR HIT THE ROAD背囊

朱智勛指定款就是這咖！以 Dior 最新灰色 CD Diamond 帆布製作，鑽石般的切割呈現出品牌精湛工藝，兩邊飾有 CHRISTIAN DIOR 尼龍提花飾帶，低調中又散發奢華感，配搭寬敞的主隔層、正面大翻蓋口袋和兩個側面翻蓋口袋，超大容量揹去旅行也沒問題！

RIDER背囊、迷你RIDER肩袋

日常款背囊可以鎖定這兩款！經典 Rider 背囊是DIOR家最熱門的背囊款式，較為親民的價格相對來說好入手，正面都綴以同色系光滑小牛皮細節和 DIOR 標誌，細緻的處理方式更顯高級感！

DIOR LINGOT 22袋、DIOR HIT THE ROAD郵差小袋

這兩個可說是小包控的最愛！可以放進手機和銀包的大小，輕巧又兼具實用性，搭配可自由調整長短的揹帶，無論何種身形都能輕鬆駕馭，甚至女生也可以揹唷！不分性別與風格的時尚氣息，很值得投資！

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郵差方包、DIOR HIT THE ROAD郵差袋

郵差包系列也是 DIOR 詢問度最高的男包之一，點綴著 Dior 灰色 CD Diamond 印花，讓復古包款增添些許的未來感，卻依然不失品牌的核心精神，多層次的收納設計收納力絕對滿分！

DIOR HIT THE ROAD直式小袋

不到1萬5就能買到的 DIOR 包可說是稀有單品呢～！這款 Dior Hit The Road 小包就是本季最新款式，主拉鏈隔層可放置手機，正面翻蓋口袋可放隨身小物，揹在身上就是最加分的隨身配件！

SADDLE肩帶連小袋

除了包包外，最值得投資的還有揹帶了！只要換上這款揹帶任何包款都立刻散發高級時尚感！揹帶上還附有可拆式小袋，方便拿取耳機或其它小物，想要分開單獨使用也沒問題，是不是非常划算呢！

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CD DIAMOND 棒球帽、直式銀包

CD DIAMOND 系列除了有各種包款可選擇外，小皮件及配件也超值得入手！像是鴨舌帽與經典銀包，預算約落4-5千就能入手，不用苦苦存錢就能買到經典爆款！

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