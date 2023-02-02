LOEWE x《哈爾移動城堡》聯名手袋今日開賣！全系列產品價格一覽

去年多檔奢華精品的聯名企劃中，LOEWE 與知名的吉卜力工作室雙方的聯手至今仍讓潮流迷心動。



來到 2023 年，LOEWE 在創意總監 Jonathan Anderson 的操刀下，再次與吉卜力工作室展開最終合作，而這次靈感擷取自經典動畫《哈爾移動城堡 Howl’s Moving Castle》，包括哈爾、卡西火、荒野女巫、蕪菁、因因、馬克等經典人物、場景，都將躍上 Loewe 包款及服飾上。

LOEWE x《哈爾移動城堡》搶先預覽

+ 35

西班牙精品 LOEWE 與吉卜力工作室的合作來到第三彈，這次聯名的主題換成了 2004 年由宮崎駿執導、吉卜力工作室所推出的動畫電影《哈爾移動城堡》，故事內容改編自英國奇幻文學作家戴安娜·韋恩·瓊斯（Diana Wynne Jones ）在1986年的著作《魔幻城堡》，整部作品處處可見鮮明的宮崎駿個人特色，是部百看不膩的經典。

同場加映：Nike x Tiffany & Co.推聯名波鞋 藍剔AF 1 Low球鞋、售價曝光！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

一如前兩次雙方的聯名，LOEWE x《哈爾移動城堡》同樣將推出一系列以動畫的經典角色如哈爾、卡西火、荒野女巫、蕪菁、因因、馬克等為主題的 Puzzle 、Hammock 及 Balloon 等經典包款與服飾。目前已知 LOEWE x《哈爾移動城堡》系列預計將在 2 月 2 日正式發表，感興趣的動漫迷、LOEWE 粉別錯過。

延伸閱讀：

全台最高咖啡廳 kafeD x 蜷尾家雙淇淋口味超神奇！還有香醇精品咖啡、年輪蛋糕、89 樓高空美景

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】