New Era棒球帽也士紳化？　新晉帽子品牌注入運動元素開發牛仔帽

時裝近代最流行的商業創作模式，絕對非聯乘莫屬，可惜有很多設計師粗製濫造，求其將兩個品牌商標一併印上服裝便了事，十分馬虎。



Maurice Demir「西部牛仔棒球帽」設計草圖。（Maurice Demir）

所以今次介紹的新生代帽子設計師Maurice Demir，絕對是很值得大家搶先認識的人物，事關他成功將New Era的潛力發揮得淋漓盡致，將這個經典美國老牌的捧球Cap帽，擷取其精華，再注入到西部牛仔帽之中，無論從創見抑或美學角度而言，都叫人拍案叫絕。

先拆解抽取New Era 棒球帽上的「NY」字體刺繡標記、品牌Logo及那張招牌圓形貼紙，再將它們車縫到牛仔帽上。（Maurice Demir）

Maurice Demir亦若按客人要求，將拉鏠、銀飾甚至假植物裝置到帽上，獨一無二，亦滿戴DIY精神。（Maurice Demir）

不過，要留意這些「西部牛仔棒球帽」並非真正New Era官方授權的聯乘，只是熱愛美國文化的設計師Maurice Demir忽發奇想，將阿美利堅歷史中兩款最具代表性的帽款結合起來，1加1大於2，成就出這些新奇前衞帽子出來。抽取New Era 帽子上的棒球隊New York Yankees的「NY」Logo字體刺繡元素，再加上New Era品牌那張著名金色招牌圓形貼紙，再注入到牛仔帽中。若想再玩得花俏一味的話，Maurice Demir亦若按客人要求，將拉鏠、銀飾甚至假植物裝置到帽上，獨一無二，亦滿戴DIY精神。

設計師Maurice Demir本人經常親自配戴自家作品出席時裝活動。（Maurice Demir）

可以看得出Maurice Demir本身就是一位入型入格的時裝精。（Maurice Demir）

加上Maurice Demir帽作性價比頗高，平均售價由$200至$320美金（約$1,570至$2,512港元）而已，若將來經Kendrick Lamar、Pharrell Williams等一戴而爆紅，屆時肯定不只這個價錢，因此有買趁早，有興趣可直接到訪Maurice Demir IG帳號直接DM相談購買。