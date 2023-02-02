日本品牌│Asaka Fushimi古着再造冷衫　手工媲美BODE性價比更高

【古着/ 日牌】提起時裝界近年大流行的古着再造技術，通常其古着原材料均採取牛仔布、軍用帆布、藍染布或窗簾布及舊枱布等等，以舊針織物去進行Vintage Remade的品牌著實不多，造得出色者更是少之又少。



作品功架十足。（Asaka Fushimi）

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所以近日爆出的日本設計師品牌Asaka Fushimi便顯得尤其珍貴，由下北澤古着店VELVET率已引進已為人所知，焦點之作首推一系列Knit Wear Vintage Remade服裝，以古着Sweater及Cardigan作為主體，然後拆解部份布塊，繼而縫補上其他各式各樣針織在其中，要知道Knitwear本身已五花百門，既有不同鮮豔顏色及圖案，就算是單色設計，其針統紋理亦可以編織出不同花紋出來，如斯將不同針織布海納百川地注入同一件衣服之上，既考設計師手工，亦考其美學品味，事關若拼湊得失水準的話，隨時會變成當年威震全中國的「犀利哥」的。

設計師Asaka Fushimi本人。（Asaka Fushimi）

將1960年代軍用N-2B Jacket的手袖、下襬橡筋頭位置及笠帽內襯布，更換成其他彩色布塊玩撞色。（Asaka Fushimi）

拆解Sukajan Souvenir Jackets背部的刺繡圖案，並改裝車縫成漁夫帽。（Asaka Fushimi）

除了冷衫吸引外，Asaka Fushimi其他作品同樣出采，將1960年代軍用N-2B Jacket的手袖、下襬橡筋頭位置及笠帽內襯布，更換成其他彩色布塊玩撞色，讓剛陽味的軍褸增添潮流玩味，概念及美學上都頗有sacai之妙。至於解拆Sukajan Souvenir Jackets背部的刺繡圖案，並改裝車縫成漁夫帽的手法同樣創意無限，解除了內部的夾棉層之後，哪怕是夏天配戴依然大派用場，入型入格。