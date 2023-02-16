陳冠希│CLOT聯乘The North Face雲海戶外系列　2月24號全面啟動

作為大中華區首席潮流代表，陳冠希主理的CLOT最近兩個月實在忙到不可開交，先是與老拍檔Levi's及Nike推出最新Collaboration，而來到2月24日更帶來壓軸重頭戲，正是首度聯乘The North Face，打造「夢幻」一般的別注系列。



繼承了Levi's合作的501® UNIONRAIL及Nike功夫鞋大玩中華風之志趣，今次CLOT × The North Face同樣深受東方元素所啟發，大膽擷取極具東方韻味的山嵐色彩，與及日出、日落時所出現的雲海作為靈感，將柔和日光照射到崇山峻嶺的視覺元素注入服飾之中，結合The North Face引以自豪的專業機能科技，設計出一系列集實用和美學於一身的戶外服飾。

留意今次CLOT × The North Face除了由陳冠希策動外，EDC亦專訪邀請了日本設計高人倉石一樹加盟，負責對整個系列進行監修。（The North Face）

多年來我的初衷從未改變——保持好奇心，同時也對成功有了新的理解。保有探索的心智，讓自己不斷看到新事物及接觸到新的體驗。雲彩、日落和日出，這些都是我從沒提過的故事，而我覺得The North Face是訴說這個故事的最佳拍檔。 陳冠希

CLOT × The North Face 3L SHELL JACKET採用DRYVENT防水科技打造，$3,990.。（The North Face）

2017年Supreme × The North Face超經典的雪山圖案Mountain Parka。（The North Face）

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較之The North Face平常自家系列的鮮豔搶目色系，或Supreme、KAWS聯乘系列滿載街頭跳脫風味，CLOT × The North Face用色主調足以用「夢幻」去形容，在The North Face以往作品中相對少見，讓人耳目一新。屬點題大作的3L SHELL JACKET、CAMPING PONCHO及CAMPING BLANKET，均直接將雲彩印花圖案Print印在衣服表面，讓人仿如有駕霧騰雲、置身其中被幻彩所包圍之感，更與2017年Supreme × The North Face那超經典的雪山圖案Mountain Parka有異曲同工之妙。

CLOT × The North Face聯乘作品極盡多元化，服飾種類繁多。（The North Face）

VECTIV TARAVAL FUTURELIGHT $1,490。（The North Face）

FLEECE PULLOVER_$1,290。（The North Face）

GRAPHIC CREW。（The North Face）

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其他作品則一律以粉紫色（數碼薰衣草Digital Lavender紫色本身就被WGSN及Coloro評定為2023年年度顏色）、堇（花紫色）、夕暮紺（紫藍色）、極光青、山石棕等絕妙色彩作為主調。SHELL PULLOVER、SHELL PANTS以簡約淨色示人，胸中的口袋實用得來亦起畫龍點睛之效。喜歡虛榮的朋友則可以選擇GRAPHIC CREW及LOGO TEE，大大個CLOT及The North Face Logo醒目醒神，以漸變方式去演繹每組商標及英文字來借喻紅霞，委實深意十足。

為隆重其事，陳冠希的家人亦有登上拍攝造型廣告。（The North Face）

留意今次CLOT × The North Face除了由陳冠希策動外，EDC亦專訪邀請了日本設計高人倉石一樹加盟，負責對整個系列進行監修，將日本職人對戶外服飾的深度研集知識，及對細節的嚴謹執着帶到系列之中，為整個聯乘合作注入恰到好處日系時尚色彩。（The North Face x CLOT 聯名系列將於2月24日強勢登陸 The North Face 金鐘太古廣場UrbanExploration專賣店、The North Face銅鑼灣希慎廣場品牌探索概念店、The North Face K11 Art Mall及沙田新城市廣場品牌概念店開售。）