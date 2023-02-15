Pharrell入主Louis Vuitton　何解Kanye West才是原來王座繼承人

【Louis Vuitton/ Pharrell】擾攘了一年有多，Louis Vuitton男裝創意總監之位突然塵埃落定，Hip Hop巨星Pharrell Williams在毫無預警之下被欽點成為Virgil Abloh繼承人，潮流譜系自此改寫。



老實說今次LVMH欽定Pharrell出任Louis Vuitton男裝創意總監，絕對是時裝世界史無前例的一頁。事關哪怕近年黑人音樂文化席捲全世界，成為潮流領頭羊，但一眾時裝大牌每每都是以聯乘合作形式，邀請這些巨星音樂人為品牌設計其中一個系列而已，小則好像Under Armour × ASAP Rocky或Pharrell自己於2004、2008年與Louis Vuitton合作的The Millionaire太陽眼鏡系列般，打造一季起兩季止的少量單品，大則好像Rihanna PUMA Fenty或Kanye West的adidas YEEZY，打造長期合作別注系列。

其實Pharrell Williams與Louis Vuitton在2004、08年便曾合作過，聯手推出The Millionaire太陽眼鏡系列。（undercoverosh）

Pharrell曾戴上The Millionaire別注太陽眼鏡去睇Louis Vuitton Show。（nostalgicfiles）

不過，無論就算成功如YEEZY BOOST也好，也只不過是adidas主樹幹裡其中一個支線系列，Kanye West從來未曾統領着整個adidas品牌的設計大方向，Pharrell今次卻鐵錚錚地成為Louis Vuitton男裝創意總監，品牌男裝所有系列的設計、定位、店舖裝潢、廣告風格，還有選用代言人，大權全都掌握在他手。以一個音樂人身份去出任如此龐大時裝品牌的高職，在高級時裝史上可謂前所未見，也可以揭示出時裝設計師與音樂人、藝術家、運動員，甚至KOL的身份漸漸趨向混淆，作品的造工和技藝，不再是一個人物能否勝任創意總監的首要條件，能否創造出一個話題、一個Meme、一個潮流或一個氛圍，才是時下成功創意總監所必具備之元素。

雖則話由音樂人主理高級時裝品牌甚少見，但在門檻較低Street Fashion界別卻是很常有的事情。（BBC）

回看Pharrell Williams的時裝征途，其實很早認識了A Bathing Ape創辦人NIGO，這位日本潮流重要名字為N.E.R.D.成員設計潮流形象、打造別注單品，而Pharrell則將BAPE引領到西方潮流世界，當時熱爆的紅迷Red Camo，正是NIGO為Pharrell所打造的專屬配色。

BAPE紅迷Red Camo是NIGO為Pharrell所打造的專屬配色。（BAPE）

又除了仗義相助的BAPE之外，NIGO與Pharrell尚有另一個更深入的商業合作，所講當然是2003年創立的BBC（Billionaire Boys Club），哪怕它創世不久便捲入Reebok訴訟風波，在亞洲地區也由此至終不及BAPE受歡迎，可是BBC的營運不但加深了NIGO與Pharrell之間情義，亦相互影響彼此的時尚觸覺及設計觀，近代Pharrell的時尚形象通常可歸納成兩類，一類是CHANEL形式的存在，另一類則受NIGO所影響，由最初BAPE、BBC、HUMAN MADE至今天的KENZO，其風格都是如此。故上年LVMH宣告招攬NIGO出任KENZO創意總監之際，當時便有人設想Louis Vuitton之位會否由好友Pharrell 頂上，果真有先見之明。

接捧Virgil Abloh，統領玩美式街頭風玩得風生水起的Louis Vuitton，當初有可能是Kanye West而非Pharrell。（Futureisticgears）

NIGO與Pharrell及Kanye West老友鬼鬼。（rohyewest）

不過，縱使LVMH的Arnault家族老早屬意由一位音樂巨星接捧Virgil Abloh，統領玩美式街頭風玩得風生水起的Louis Vuitton，但Pharrell會否由始至終都是首選，這點卻值得商榷。事關近五年潮流世界最具形象影響力，同時又最具話題性的人物，Kanye West無疑才是當之無愧的第一人，他與adidas、GAP乃至BALENCAIGA的合作，從商業及熱話角度而言皆極之成功，一場阿特蘭大《DONDA》試聽會，足以霸佔潮流媒體一整月的頭條新聞，所以上年西方傳媒便傳出，指Kanye繼任Louis Vuitton男裝創意總監的可能。

LVMH與Pharrell向來友好，上年才宣告Tiffany & Co.將會與他有合作，然而之後卻不了了之，箇中原因，可能正是與加盟Louis Vuitton有關。（Tiffany）

當然拖了一年才公告新創意總監尚有另一可能，就是好讓Pharrell Williams完了與CHANEL的代言合約才正式投身LVMH。（CHANEL）

問題是Kanye West太具話題性，更懂得甚至不自控地引發更多話題，從離婚事件、騷擾前妻、威嚇Pete Davidson、大鬧adidas CEO到「White Lives Matter」T-Shirt事件，同時引證出他是一枚計時炸彈，直至發表一連串反猶太言論之後更一發不可收拾，讓全世界權貴與品牌紛紛與他割席，才讓Kanye West錯失登上Louis Vuitton總監機會。

上述假設雖然缺乏證據，但也給予人無限聯想空間，要知道Virgil Abloh逝世至今逾一年，以Louis Vuitton如斯規模超級品牌而言，實在無可能讓男裝創意總監一職懸空了這麼久，看看對家KERING旗下GUCCI，Alessandro Michele宣布離任不久，集團已極速找來Sabato de Sarno頂上，所以LVMH拖了這麼久，背後必定有原因。