adidas聯乘KITH打造別緻Samba　23年挑戰Nike Dunk霸權靠這波鞋

【adidas/ Samba/ Nike/ Dunk】自Kanye West發神經弄得眾叛親離之後，adidas絕對是當中最受影響品牌，事關這德國品牌過去數年於潮流市場甚倚賴YEZZY，試問一下子沒有了，又豈會「唔頭痕」？



幸好，所謂爛船都有三斤釘（何況三間牌不是爛船），幾經波折之後，adidas終於找到回勇良方。



答案並非甚麼新穎鞋款，而是一直都存在的Samba，這對原本視為波Boots的鞋款，早幾年定價數百蚊仍無人問津，但近來先後經Wales Bonner、Face Oka、Palace Skateboards連番聯乘催谷，並配合adidas × Gucci Gazelle間接助攻，使到三間牌一眾Old School懷舊系球鞋重新爆紅。看來沒有了Kanye West YEEZY BOOST前衞理念及高端科技，回歸基本步的adidas才是最堅固和強大，亦最有挑戰Nike的Dunk和Air Jordan底氣，Old School對Old School，懷舊鬥懷舊。

「KITH CLASSICS」聯乘系列：Samba。（KITH）

4對球款均以白 × 綠極簡風格作為主調。（KITH）

2月10日adidas Originals Samba又有新搞作，就是與KITH打造最新「KITH CLASSICS」聯乘系列，連帶Superstar、Campus 80s及SC Premiere合共4款鞋作一併在內，各適其適。

「KITH CLASSICS」聯乘系列：Campus 80s。（KITH）

或許有人會疑惑既然是開宗名義向adidas經典鞋款致敬，那何解又會有新型號SC Premiere卻沒有名氣大得多的Stan Smith呢？首先，雖然SC Premiere 2019年才誕生，但它乃是以adidas四十多年來的網球鞋沿革作設計主軸，並將精華一一融入其中，可謂屬集百家經典元素大成之款式。

「KITH CLASSICS」聯乘系列：Superstar。（KITH）

「KITH CLASSICS」聯乘系列：SC Premiere。（KITH）

至於Stan Smith方面，縱然今次沒有出現在「KITH CLASSICS」聯乘系列中，但明眼人不難發現這對經典網球鞋的精神可謂在別注系列裡無處不在，只因今次4對球款均以白 × 綠極簡風格作為主調，而這種配色結構，無疑正正來自Stan Smith。

「KITH CLASSICS」尚有另一特點，大玩燙金元素字體。（KITH）

「KITH CLASSICS」尚有另一特點，正是大玩燙金元素，要知道一般Samba、Superstar、Campus 80s均有於鞋身燙上讓鞋款名字的傳統，固今次別注也不例外，卻一律將燙名改為KITH CLASSICS，金色字體閃爍奪目，彰顯其稀有性，SC Premiere即使沒有燙金細節，但側位置亦以銀色印上KITH的名號，更顯低調。