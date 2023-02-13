氣溫驟降｜Patagonia 100%再生物料製成羽絨服　回收舊漁網救海洋

Patagonia一直跟山系服裝關係密切，不過品牌熱愛大自然之情，豈只山脈，還有海洋。



Patagonia一直致力解決海洋塑料污染問題，殘破漁網是其中一個重要關注點。（Patagonia）

Patagonia研發出100% NetPlus® 再生物料製造而成的Down Sweater（Patagonia）

有山自然有水，Patagonia不少設計靈感源自登山戶外活動，另一方面，品牌也致力保護海洋，其中一個經典Down Sweater的最新改良版本，便以100% NetPlus® 再生物料製造而成，即是全件服裝均用上回收漁網，無疑是革命性的環保綠色設計。

Patagonia多年前已正式跟環保再生物料機構Bureo合作，向南美洲漁民購買已經殘舊得無法再使用的漁網，進行徹底清潔後再製成NetPlus®塑膠粒，從而生成高密度而耐用的再生 NetPlus® 素材。至今已經將逾118公噸的廢棄老舊漁網，轉化成值得保暖外套和背心等設計，以實際行動回應品牌的「Reduce Waste. Wear Recycle」理念，全心全意解決海洋塑料污染問題。



結合 NetPlus®技術Down Sweater 系列設計全面睇：

+ 7

除了注重環保，Down Sweater的功能亦毋庸置疑，耐久撥水塗層科技應用了完全不含任知全氟碳化物（PFC），800蓬鬆度鵝絨的填充性的保暖效果， 是用上100% 通過 Responsible Down Standard認證為可追溯優質羽絨，愛地球也愛動物，以至剪裁、配色到輕巧方便性，令這羽絨服成為衣櫃中不可或缺之選，明日情人節（2月14日）氣溫忽然驟降，帶備羽絨傍身，畫顯風度與細心。

Patagonia水上活動相關的舊設計，在日本古着界界引起熱潮。（Rakuten）

說過了Patagonia為守護海洋而努力鑽研的服飾，在古着新潮流中，也令人回憶起品牌跟「水」的親密關係。

Patagonia SST Jacket的超巨口袋成為重要標記（Wild Beach）

Patagonia的Retro-X是古着界的經典，Vintage愛好者會收集這款長青Fleece外套不同年代不同配色不同Logo的版本，不過近年日本人四出搜尋Patagonia水上活動服裝，因為Urban Outdoor熱潮的機能性設計，不少是從Patagonia舊有款式而來，如在潮流界大行其道的Daiwa Pier 39、SSZ那些胸前大口袋的Parka，明顯是取材自Patagonia像為釣魚而設的SSZ Jacket。

+ 1

至於品牌另一款為划槳水上活動推出的系列，不論是收購專業划槳品牌Lotus Designs還是自家的Patagonia Paddlesports支線 ，多款防水服裝都有網面拉鍊的特別口袋，這非常標誌性的設計，加上搶眼的配色，亦影響了近年潮流發展。不過，到了2008年左右Patagonia退出划槳服裝市場，令這系列設計更見罕有，在二手市場有價有市。