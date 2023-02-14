Supreme SS23包袋大檢閱　廉價版Bottega Veneta袋用上招牌織皮風

Supreme SS23季度即將上架，一系列作品款式昨日（2月13日）已全面曝光。

據目前的坊間人氣度而言，除官方聯乘Bandai的他媽歌池Tamagotchi電子玩具最矚目外，手袋單品同樣掀起熱話，還惹來與Bottega Veneta合作疑雲！



Supreme SS23最注目作一定非Tamagotchi電子玩具莫屬。（Supreme）

Woven Tote Bag。（Supreme）

Bottega Veneta Intrecciato Tote。（Supreme）

話說今次Supreme設計團隊仿傚Bottega Veneta馳名世界的Intrecciato織皮格紋技術，製作SS23新一季包袋，將「織皮」變成了「織尼龍布」，仍足以幾可亂真，讓人當真誤會這乃是與Bottega Veneta聯手打造的官方聯乘n。雖然後來證實了只屬Supreme的自家致敬系列，但其設計和造工仍然誠意十足，將暗字樣Supreme融入粗織布條之中，再製成Woven Tote Bag及方形Woven Messenger Bags，別具虛榮美感。

每季必有新作的Backpack今季採納軍用背囊制式，分成黑、紅、灰三色，當中尤以灰色最為特別。（Supreme）

Jean-Michel Basquiat 2013年與Supreme的合作。（Supreme）

Supreme SS23包袋大檢閱：

+ 9

除Intrecciato式包袋外，SS23 Supreme尚有大量精彩單品，每季必有新作的Backpack今季採納軍用背囊制式，分成黑、紅、灰三色，當中尤以灰色最為特別，事關袋面上印上仿人手繪製字跡，粗獷潦亂的字體，甚有Jean-Michel Basquiat、Daniel Johnston作品之風味，恰巧這兩位藝術鬼才都先後與Supreme合作，將他們的遺作改造成潮流單品，有價有市。