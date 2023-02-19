SPORT b.首度聯乘New Era帽子系列　法式休閑與美式街頭完美結合

當代時裝世界聯乘五花八門，許多閣下意想不到合作每時每刻都會創生。

日前才介紹過CLOT和The North Face將會首度聯乘之際，現在就連agnès b.支線SPORT b.也來湊熱鬧，首次跟New Era共同打造別注系列。



SPORT b.首度聯乘New Era。（SPORT b.）

論New Era近年最知名的聯乘，一定首推Yohji Yamamoto別注，每年每季持續以黑色作主題，打造出各式各樣別緻帽子，每次推出皆成為佳話。而今次SPORT b. × New Era都有主題顏色，正是較為偏門小眾的紫色系。將New Era招牌帽款9FORTY及漁夫帽重新改造，迎來眼前一亮驚喜。

SPORT b. x New Era 9FORTY HK$450。（SPORT b.）

SPORT b. × New Era 9FORTY Cap以恐龍作設計題才，帽中央設有Dino恐龍刺繡，為簡約的Cap帽多來畫龍點睛之效，但縱然9FORTY Cap表面設計簡單，內裡造工大有乾坤，其帽款版型之所以呈挺身、流綫形弧度，原來是具有修飾配戴者面型輪廓的細節效果，十分精細。

PORT b. x New Era漁夫帽HK$490。（SPORT b.）

至於漁夫帽同樣設有紫、粉紫及黑3款顏色，帽正中縫有SPORT b.銀色潦草飾牌標記，Dino恐龍圖案則改以小布標籤示人，別具街頭及戶外氣息，無論逛街還是到戶外遠足均大派用場。而且兩款帽作皆採用環保專利物料REPREVE®製作，既符合環保道德，物料亦輕巧耐磨，價錢也公道合理，性價比甚高。