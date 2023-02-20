甘道夫Ian McKellen為S.S.Daley行騷　海員風似足Edan的KENZO造型

【時尚周】自勝出LVMH PRIZE之，世人一直期盼Steven Stokey-Daley（S.S.Daley）會成為下一個Jonathan Anderson（JW Anderson），化身下一個英倫時裝旗幟。



事關這兩位設計師的確有着不少共通點，同是以新人王姿態的男裝設計師出身，卻遊走中性美學路線而深得女士歡迎，從而正式開拓女裝線市場。此外，設計同樣集親切與優雅於一身，用色繽紛又帶幽默感，並不會如Hedi Slimane、Demna一般風格凶神惡煞「串串貢」以的，故如此易入口之風雅一直深受大眾歡迎——不論男女老少、高矮肥瘦。

魔戒甘道夫Ian McKellen首發現身。（S.S.Daley）

與Steven Stokey-Daley相知相交。（S.S.Daley）

隨着S.S.Daley愈做愈強，天王巨星的加持也隨之而來，早年已得到Harry Styles在《Golden》音樂MV著用闊褲廣獲好評，最近新鮮滾熱的倫敦時裝周FW23，就連英倫爵士級演員Ian McKellen也自告奮勇，自薦擔任首發Model，為S.S.Daley新季行Show，期間更即場朗讀Alfredlord Tennyson那關於洶湧的海浪聲的故事。

今季S.S.Daley以海員風作為主題。（S.S.Daley）

主題風格與KENZO SS23系列不謀而合。（呂爵安Edany）

以與海有關的優美詩句來掛帥，再結合可愛海鷗圖案及古典風字樣塑造海員風格。（S.S.Daley）

+ 6

一反過去數季與National Youth Theatre合作打造發布會場景，以加強戲劇效果的果院風格，今季S.S.Daley出奇不意以海員風作為主題，深藍色主調、Peacoat 、水手帽，無獨有偶地與KENZO SS23系列不謀而合（Mirror 呂爵安Edan更親自著用演繹過），然而Steven Stokey-Daley與NIGO出身背景不有不同，故設計出來身飾街頭風味少得多，反過來則以與海有關的優美詩句來掛帥，再結合可愛海鷗圖案及古典風字樣，這種英倫風味可遠遠非NIGO所設計得來的。

反而利用更抽象方式來表達「海」這主題。（S.S.Daley）

將輕柔飄逸的雪紡及綢緞剪裁成修長勢態，當模特兒穿上並行走擺動的時候，便瞬即形成有如波浪一般。（S.S.Daley）

不過，S.S.Daley高強之處在於其手法和意境，未有單一地以直接的字句及圖案來表達「海」這主題，反而利用更抽象方式，將輕柔飄逸的雪紡及綢緞剪裁成修長勢態，當模特兒穿上並行走擺動的時候，便瞬即形成有如波浪一般的形象，唯妙唯肖。

浪一般的衣服。（S.S.Daley）