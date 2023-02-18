AMBUSH x Air Force 1 Low波鞋推新色　黑白雙煞超百搭2月28開賣

毋庸置疑的，在復古鞋款與重磅聯乘的圍繞之下，2023 依舊是為令人難以招架的球鞋大年，而繼 AMBUSH x Nike 於去年帶來全新力作，用以鮮明色調重新詮釋 Air Force 1 Low 的整體風貌後，兩款備受喜愛且經典百搭的最新版本，也終於迎來正式發佈。



兩款配色皆必收，AMBUSH x Air Force 1 Low 最新配色正式發佈！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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延續上回的 「Pine Green」 與 「Game Royal」，AMBUSH x Air Force 1 Low 保留以往的鞋履輪廓，巧妙地演繹汽機車、卡車文化所帶來的專屬設計後，這回登場的 「Phantom」、」Black」 全新配色，卻改以非同以往的低調方式呈現，不過，這並沒有讓 Swoosh 趨於單調，而是在對比手法中，輔以奶白色調、全鞋黑魂，以及配置皮革內襯、皮製鞋墊和同色中底的同時，得出相得益彰的最佳結論，此外，鞋帶上頭搭配的銀飾字樣，後跟穩定處加諸 AMBUSH 浮雕，都為鞋款表明了身份價值。

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據悉，AMBUSH x Air Force 1 Low 「Phantom」、「Black」 將於 2 月 28 日正式登陸 SNKRS，定價 $190美金（折合約HKD 1,490），有興趣的朋友務必把握機會了。

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