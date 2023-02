Supreme重現Kurt Cobain無插電風采　Unplugged演唱冷衫已賣2百萬

【Supreme/ Nirvana/ Kurt Cobain】每季基本上都會為一位名人推出主題Photo Tee,上季是Public Image Ltd主唱John Lydon於新宿街頭的唱片封面照,今季SS23則迎來同樣離經叛道的Nirvana主音Kurt Cobain。



Supreme SS23 Photo Tee主題人物:Kurt Cobain。(Supreme)

除Photo Tee外,尚有毛衣作品。(Supreme)

作為NIRVANA的主唱,Kurt Cobain時尚影響力無遠弗屆,單單在時裝界,無論是SAINT LAURENT、VETEMENTS、Number (N)ine、Pledge等時裝品牌,抑或爛牛及、Oversized冷衫及Converse Jack Purcell等常見之物,全部皆與這位「27 Club」成員有或多或少關係,近年大流行的Normcore,追源索流的話,數十年前亦是由他所帶起的。

1993年"Unplugged in New York"演唱會。(belitz_arthur)

所以今季Supreme便很識做地選用Kurt Cobain作為SS23季度Photo Tee主題人物,留意相片也非隨便選擇,而是有心思地挑選1993年《Unplugged in New York》演唱會的珍貴片段,認真匠心獨運。

"Unplugged in New York"演唱會,絕對是Kurt Cobain生命後期的最高光時刻。(belitz_arthur)

NIRVANA於1993年11月18所舉行的"Unplugged in New York"演唱會,絕對是Kurt Cobain生命後期的最高光時刻,捨卻聲嘶力竭的咆嘯叫聲和激昂電結他音樂,反璞歸真地以木結他以及最純粹歌聲,將《Come as You Are》、《Something in the Way》、《All Apologies》等名曲,以一種完全與Grunge無關的方式演繹,叫人耳目一新。而且前人所唱的《The Man Who Sold the World》、《Where Did You Sleep Last Night》,在《Unplugged in New York》演唱會中Kurt Cobain同樣以堪新方式去演唱,多年來一直為人讚頌青出於藍。

這件元版「原汁原味」保留Kurt Cobain氣息,到2019年更被擺上拍賣舞台,最終以$334,000美元成交。

Supreme SS23其他全新Tee作:

就算剔除音樂成就不計,《Unplugged in New York》裡的Kurt Cobain從時裝角度看同樣影響深遠,一身Grunge頹廢造型本身便是千古傳頌之時裝時刻,更重要是演唱會Kurt Cobain所著用的Cardigan開胸冷衫有型不羈,自演唱會面世當天起便一直縈繫萬千時裝愛好者的心,據知這件元版灰冷衫這些年來一直未被清洗過,以「原汁原味」保留Kurt Cobain氣息,到2019年更被搬上拍賣舞台,最終以$334,000美元(約2,620,883港元)成交,價錢驚為天人。足證Supreme每次所揀選的相片絕非求求其其,每一張都經過精挑細選,有根有據的。