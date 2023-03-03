Nike x Corteiz聯名波鞋曝光　被譽為Palace 2.0的潮牌有何來頭？

近來 Nike 與新興英國街頭品牌 Corteiz 正式攜手，甚至在倫敦的 NikeTown 店舖外牆上投影出兩方 Logo ，極為盛大且隆重的宣示，顯現出 Nike 對於 Corteiz 以及雙方首次聯名的重視程度，也掀起潮流時尚圈內的高度話題。



不過要可知道， Corteiz 在 2021 年曾被 Nike 控告侵權，如今卻破天荒攜手，到底這個成立不到 5 年的新銳品牌有何來頭？這次就帶你了解一番！

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火爆全世界的 Corteiz 究竟何方神聖？

在 2017 年誕生的 Corteiz 由當時年僅 21 歲的英國籍奈及利亞人 Clint 419 （本名 Clint Ogbenna）所創立， LOGO 為有「惡魔島監獄」之稱 Alcatraz Island ，根據主理人 Clint 所表示，生活在現今社會中的就像一座監獄，而 Corteiz 的理念是「擺脫我們在成長中社會上的束縛，去追求你真正想做的事情」。其品項概括所有街頭服飾，像是短 Tee 、連帽上衣及工作褲等。

太火燙 Corteiz 被視為下一個 Palace ？

Corteiz 從 2017 年開始， Logo 的高辨別度加上風格有濃濃的英倫地下街頭氣息，讓它在短短不到五年之間，便成為現今炙手可熱，甚至一件難求的火燙街頭品牌，一件定價約 164 美元的工作褲，在二手市場便炒到 300 美元，這熱度完全不輸Supreme 、 Palace 等知名街頭品牌，每每有新品發售資訊便是引起討論，販售現場更是人滿為患。

Corteiz 主理人 Clint 根本營銷狂人？

要說到 Corteiz 之所以可以如此成功，一定要提及 Clint 那鬼才等級的營銷能力，在成立 Corteiz 並販售第一批商品時，僅賣出 16 件，在短短的 18 個月後，他所經營的品牌 IG 從 50 名粉絲增長到 10,000 名粉絲，沒有廣告的助力之下，一切都是靠他異於常人思考的操作，像是原先 Corteiz 的 IG 帳號有 95% 的時間都是私人的，找到的唯一方法只有透過認識的人介紹，並須追蹤和核准之後才能觀看到裡面內容，如此具神秘感品牌便立馬引起大眾討論。

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Corteiz 不同於以往的販售方式

Clint 在經營品牌上絕對是獨道， Corteiz 不採取固定的時間販售，而是隨機公布，想要購買的唯一方法是輸入通過電子郵件、Twitter 或 Instagram 共享的密碼，意指你要非常關注品牌方才能購買到 Corteiz 的最新單品，這樣如此新潮且神祕的銷售方式，也讓品牌粉絲感到有趣且更死忠。

Corteiz 除了隨機快閃販售之外，偶爾還有一些超狂的線下販售活動，像是先前雖然公布販售日及活動，但只會在當天隨機時間點給予一個 GPS 座標，只要民眾在時間內趕到現場，就有機會以特惠或是免費的價格購得單品，而最近 Corteiz 舉辦只要用 99 分英鎊就能買一件工作褲的販售活動，讓民眾蜂湧而至指定地點，現場擠爆數百人，甚至發生多起推擠導致受傷的事件。

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沒有贊助和廣告，Corteiz 依然讓巨星們搶買單？

不少人認為名人著用大部分都是所謂的品牌贊助，但 Corteiz 非常有 Guts ，主理人 Clint 在 2020 年時在 Twttier 上聲稱「 Corteiz 沒有贊助廣告，沒有免費衣服，沒有舔屁股的名人，最重要的是，沒有愛廢話的部落客。」更是曾經稱讚英國知名 Grmie 歌手 Dave ，讚許他是「少數幾個不向我要免費衣服和折扣的人，所有商品都是他自掏腰包買的」不久後 Dave 也全身穿著 Corteiz 拍攝 MV ，並且邀請 Clint 來客串 MV 中的一角。

已故的 Off-White 主理人、 LV 創意總監 Virgil Abloh 也非常喜愛 Corteiz ，甚至多次公開合照力挺主理人 Clint ，也曾穿著 Corteiz 的襪子以行動支持；同樣來自英國的知名 GRIME 歌手們當然亦是如此，除了上述的鐵粉 Dave 之外， Central Cee、 Jorja Smith 及 Skepta 都是時常大量穿著；其他美國嘻哈天王像是 Drake 、 Pharrell 等人也是時常幫 Corteiz 打 Call ，非常賞識主理人 Clint 。

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因為品牌名稱曾被 NIKE 告上法院？

不過就在 Corteiz 快速升溫的 2021 年，看似眾星拱月，前途大好之下，卻意外被 Nike 告上法院，原因是因為品牌名稱 Corteiz 太像 Nike 旗下的經典跑鞋「阿甘鞋」 Cortez 的名字，還好 Nike 僅要求 Corteiz 賠償 1,850 英鎊達成和解，最後 Corteiz 的名稱也能得以保留。

如今 Corteiz 與 NIKE 正式攜手

最讓人意想不到的是，曾經一起上過法院的兩方，如今已冰釋前嫌，在今年不久前在倫敦 Niketown 盛大宣布兩方將推出聯名系列，此合作顯現出以地下街頭出身的 Corteiz 也真的熬出頭了，其背後的文化和設計被 主流的 Nike 正視和認可。如今首雙 Air Max 95 聯名鞋款也意外搶先曝光，未正式發佈就掀起鞋圈熱議，讓不少人期待三月的正式開賣。

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