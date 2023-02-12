遊戲王 x adidas聯名波鞋炒貴定價5倍！附贈黑魔導卡比球鞋更值錢

近年來日本動漫作品持續在全球發光發熱，不僅受到歐美國家粉絲們的熱烈歡迎，甚至各式品牌也紛紛與動漫題材聯手，推出帶有獨特細節與劇情設計的趣味合作。而 adidas 繼上回與經典卡牌遊戲動漫《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》攜手聯名，掀起球鞋圈火熱的話題熱度之後，今回再度以深受大家喜愛的「黑魔導」為主軸，打造承載其人氣角色元素的嶄新鞋款，完整的主題設定與隨鞋附贈的限量卡，保證讓粉絲們失心瘋。



本次全新《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》x adidas ADI2000 依舊擷取經典鞋型的線條輪廓，採用黑魔導所代表的黑紫配色，以全黑皮革為主體而鞋領則是紫色為輔，鞋頭前方搭載了千年眼以及千年積木樣式的金屬鞋扣，象徵千年神器的金色點綴側邊 adidas 招牌三條線 Logo，並附贈一塊《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》的聯名專屬吊牌與限量黑魔導卡牌，搭配充斥千年神器元素的特殊鞋盒，為這次鞋款增添不少收藏價值。

《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》x adidas ADI2000波鞋一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

而《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》之所以能在粉絲們心中有難以抹滅的強大地位，全歸功於神秘的埃及故事背景加上融合獨特的卡牌遊戲元素，使其金氏世界紀錄認定的「全球銷售最多的交換卡片遊戲」，在這背後隱藏龐大的商機之下，本次聯名附贈的限量黑魔導卡，也成為炒賣商的最大目標。

在遊戲王 x adidas 全新聯名釋出之後，知名拍賣網站 ebay 上該雙鞋款的再售價格就直飆好幾倍，原訂 120 美元都被以近 600 美元的價格轉售，甚至有人單賣卡片就開出差不多的金額，讓網友們看到後紛紛直呼：「卡片比鞋還值錢。」

同場加映：Balenciaga又一神級波鞋登場！3XL Sneaker復古運動鞋於2月中預售（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

悉《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》x adidas ADI2000 已在1月26日於adidas.com以及指定店點正式發售，售價為$120美金（折合約HKD 940）。

延伸閱讀：

夢幻級大魔王發售確定？Air Jordan 11 “DMP” 據傳將於年底回歸，鞋頭這回別再錯過！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】