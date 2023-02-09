占士榮登NBA新得分王！Nike推LEBRON 20 SVSM PE波鞋向其母校致敬

儘管今年已經邁入 38 歲，但 NBA 頂尖球星勒邦占士（LeBron James） 本季表現依舊猛烈，迄今在湖人隊平均能繳出 29.7 分 8.4 籃板 7 助攻，部分數據甚至還優於生涯平均，上一場在交手 76 人的比賽中，更一舉成為聯盟史上第二位累積得分突破 38,000 分的球員，更已超車傳奇名宿「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的常年紀錄，登基成為 NBA 新科歷史得分王。



而伴隨著第 20 年的職業賽季，占皇不只持續締造不凡的輝煌成績，連陪伴征戰的戰靴 Nike LEBRON 系列也邁入第二十代里程碑，是少數能來到第二時代的球星簽名鞋，前一位僅有籃球之神 Michael Jordan 有此成就。而為迎接象徵性的簽名球鞋誕生，這回 Nike LEBRON 20 除了性能表現與設計大獲好評以外，也推出許多別具意義的特殊配色。近期向 LeBron James 母校聖文森及聖瑪麗高中（St. Vincent-St. Mary High School）致敬 Nike LEBRON 20「SVSM」PE 版本，就於網路上無預警登場，勢必會是粉絲們爭相搶購的人氣配色。

Nike LEBRON 20「SVSM」PE 版本一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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回顧過去 Nike LEBRON「SVSM」的系列作來看，像是初代的 Air Zoom Generation 以及 LEBRON 3 都有推出過對應的版本。而「SVSM」的特色就在於採用聖文森及聖瑪麗高中的代表色森林綠以及復古金，鞋身上還會挹注相關細節，是占皇粉絲眼中必收的夢幻配色。

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本次 Nike LEBRON 20「SVSM」整體延續招牌元素，鞋身使用一襲森林綠加深，搭配復古金鞋底與 Swoosh Logo，經典的配色組合讓人一眼就能認出是致敬聖文森及聖瑪麗高中的 PE。此外，鞋後跟縫有校徽點綴，不僅凸顯主題出處也讓細節部分更加完整，中底區域則以印花圖文裝飾，不論色系或設計都相當到位。

大家都知道當年 LeBron James 從高中直接跳級至 NBA，從此就一路開啟 20 年的黃金年代，因此「SVSM」絕對是少有能呼應占皇過去經歷的特殊配色。目前關於 Nike LEBRON 20「SVSM」PE 尚未有進一步資訊，是否有機會市售還有待觀察。

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