Stüssy x Nike新聯乘服飾將登場！印NBA名宿Penny Logo致敬魔術隊

近期 Stüssy 攜手 Nike 以 NBA 名宿 Penny Hardaway 的經典戰靴 Nike Air Penny 2 為題，推出眾多聯名合作配色，稍早更有爆料帳戶釋出該系列的服飾間諜照，好看程度直接破表，讓廣大網友不禁開始期待！



Stüssy x Nike 全新合作系列即將登場！

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本次爆料帳戶洩露的間諜照來看，此波聯名服飾除了帶回先前經典的 Stüssy x Nike 聯名 Logo 上衣之外，更多了黑白直條紋復古運動套裝及針織上衣，上面除了經典的 Stüssy 各式圖樣之外，還印有 Penny Hardaway 個人 Logo ，頗有向當年魔術隊致敬的味道。

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Stüssy x Nike全新合作系列確切販售資訊：日本、韓國和所有其他地區於2月11日星期六，日本標準時間上午10點開賣。

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