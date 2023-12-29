秋冬穿搭｜7個保暖不臃腫貼士　羽絨、厚外套也能穿出俐落時尚感

冬天穿搭總有些生疏，難以抓到俐落跟保暖之間的平衡，穿太少怕冷，穿太多又像層層疊疊的俄羅斯娃娃，把自己淹沒在穿搭裡。



如果想跟型人一樣天寒地凍依然穿著帥氣裝束遊走街頭，那 Dappei 以下的「保暖不臃腫 Tips」務必謹記在心。

秋冬穿搭保暖不臃腫7大秘訣，保暖同時兼具造型感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Tips 1：Heattech也有竅門

自從Heattech（發熱衣）問世後，太值得將它封為「秋冬時尚救世主」，薄薄一件就能讓體感溫度至少 +5 度，不過著用Heattech也有許多事情要注意，否則無法將它的功用發揮到最大值。首先了解一下Heattech的原理，Heattech是利用人體自然發出的水氣來轉換成熱能，若身體與Heattech沒有接觸，Heattech會接收不到水氣也就無法啟動作用，使得發熱功能銳減。

另外有些人喜愛穿著寬鬆，或是擔心Heattech穿久縮水，因此會特意買大一號的Heattech，但這樣身體水分會隨空隙散發出去，導致Heattech能夠接收到身體的水氣降低，進而影響發熱功能。以上都是穿Heattech的竅門，因此建議Heattech要著用貼身尺寸。

現今Heattech越來越進化，推出各式各樣不同的款式，像是極致發熱版、短版、多種顏色等等，甚至也推出可以作為外衣搭配的款式，都讓穿搭有更多元的選擇。像是秋冬會著用多層衣物，但全部塞進褲子會積在褲頭不美觀，穿短版就能減少一件衣物的厚度。

Tips 2：保暖又俐落神單「背心」

近年背心大勢崛起，從前幾年的軍工裝背心，到因為 Y2K、日系穿搭而開始火紅的針織背心等等，都成為街頭穿搭常見的單品。背心因為少了袖子部分，因此著用起來更加俐落，活動時也方便許多，在搭配上的運用也很靈活，但若要精簡衣物又要達到保暖效果，還是推薦針織跟羽絨背心，像針織背心比較溫和氣質的面料，就可以跟襯衫組合出文青氣息；近年深受潮人喜愛的羽絨背心，則可以跟連帽衛衣、衛衣搭配展現街頭酷帥風格。著用背心時要注意，一定要比內裡的尺寸寬鬆一些，才不會讓衣物積整團像被背心綁住一樣。

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Tips 3：長襪替代Heattech褲

雖然Heattech褲保暖度確實無可挑剔，但是著用時舒適度還是相對較低，尤其兩層褲頭也勒得人不舒服，但若是選擇高筒長襪就能避免這樣的問題，尤其近年 Y2K 風潮來襲，長襪又開始強勢回歸，不管是及膝襪或膝上襪，都比短襪多了更大面積的保暖，又能少掉褲頭那一段的累贅，且春秋依然能做為搭配元素，是相當實用的保暖單品。

Tips 4：羽絨衣不臃腫秘訣

外套千百種，穿來穿去羽絨外套還是保暖王者，但容易臃腫是它最容易被詬病的地方，不過還是有小技巧可以讓你穿出型人一樣的潮感。由於羽絨外套體積已經很大，因此裡面記得著用合身衣物來平衡，就能看起來俐落有型；由於秋冬衣物都比較厚，所以穿在最外層的外套尺寸可以選擇大一些的，才不會全部穿上身時像是在綁肉粽一樣。

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Tips 5：重點式保暖事半功倍

我們時常聽到長輩說某些特定部位要保暖，不然很容易著涼，其實這並非道聽塗說，而是真的有所根據，像是若是血液循環較差，手腳就容易冰冷，或是以中醫角度來看，脖子有很多穴位須要保暖以防受寒等等，所以將頭部、手腳做好保暖就能有效地讓身體保持暖和。

Tips 6：可卸式配件增加機動性

有時候我們之所以會穿得很厚重，無非就是深怕穿得不夠而著涼，因此寧可做好充裕的準備，但秋冬氣溫總是非常不穩定，永遠像玩樂透一樣猜錯數字，或者室內、戶外溫差過大也是困擾之一，其實只要善用可卸式配件增加服裝的機動性，就能應付隨時在變動的溫度，例如冷帽、耳罩、手套、圍巾等等，都是能做搭配也很保暖的配件，像是在 Netflix 純愛日劇 《First Love 初戀》中，也英年輕時就時常配戴冷帽 + 耳罩 + 圍巾多重配件應戰北海道的冰天雪地，也可以從圖中觀察到，也英在襪子外層再穿一雙毛襪，增添一些層次感之餘保暖度也 double，許多歐美型人也都使用這個搭配術，是個值得學習的小技巧。

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Tips 7：牛仔褲其實是保暖 NG 單品

很多人以為牛仔褲布料的重磅、不透氣能夠達到保暖的效果，但其實牛仔布很容易吸收水氣又不易排濕，因此在受潮後很容易讓人變得更冷，是非常地雷的保暖單品，尤其在雪地沾到雪融化後更會浸透牛仔褲讓濕氣進入身體，最近要前往日本的搭黨要注意了！

Dappei 結語：

不管是冰天雪地還是高溫濕溽都無法阻止我們好好穿搭的決心，善用一些小技巧就能像歐美名人一樣看起來都不怕冷，天氣越來越冷，搭黨都要注意保暖！



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原文：原來型人秋冬都靠這 7 個「保暖不臃腫 Tips」偷好看不揪，羽絨衣技巧性變潮、連發熱衣也有眉角？

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