G-SHOCK為紀念蛙人系列手錶30週年　推出以亞馬遜毒蛙顏色旗艦錶

CASIO G-SHOCK Frogman蛙人系列2023年迎接30週年里程碑，品牌繼2022年復刻傳奇金眼蛙王（GW-8230B）後，近期再以南美洲亞馬遜雨林的稀有箭毒蛙為靈感，推出第二彈限定紀念錶GWF-A1000APF-1A。



G-SHOCK蛙人系列最大特色為不對稱設計的錶殼，品牌當初的設計初衷是為了帶來更佳的佩戴舒適性，本次新作GWF-A1000APF-1A於錶圈部分別開生面採用炫目的多色碳纖維製成，搭配錶殼頂層的透明樹脂材質，生動呈現亞馬遜箭毒蛙的外觀印象。

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GWF-A1000APF-1A擁有五顏六色錶殼的關鍵在於製作過程中，品牌會將隨機圖案的彩色碳纖維和玻璃纖維材料堆疊壓製後再進行切割，如此一來就能塑造出如同箭毒蛙外表獨特的紅橙色、黑色與藍綠色交織身體紋路。至於手錶的樹脂錶帶則是用偏光墨水印刷技術，打造出近似青蛙皮膚斑點的圖案。就連底蓋刻印的蛙人系列招牌青蛙圖騰，G-SHOCK也特別添增亞馬遜箭毒蛙斑點與30週年字樣，使得這款外型搶眼的蛙人手錶更添紀念意義，除了出色外型，手錶本身就是個充滿話題的存在。

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箭毒蛙特別版蛙人手錶採用Tough Solar太陽能機芯、並具備Multiband 6六局電波與Mobile Link功能，手錶可透過Bluetooth®藍牙功能與智慧型手機配對，手機裡的G-SHOCK Connected App會自動校正時間。而既然名為蛙人系列，代表手錶的防水性能肯定不馬虎，其擁有符合ISO標準的200米防水規格，使用者不論佩戴手錶進行衝浪或潛水等戶外水上活動都很適合，且它本身的功能性也完整保留G-SHOCK傲人的實用性，舉凡計時碼錶、倒數計時、鬧鈴、兩地時間、萬年曆以及LED燈照明等，GWF-A1000APF-1A都一應俱全，內外兼具的特質堪稱是G-SHOCK誠意旗艦作品。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK慶祝Frogman蛙人系列30週年推出靈感來自亞馬遜毒蛙的紀念錶】