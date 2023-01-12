美式復古街頭潮人必看！插畫家將穿搭數位化成Netflix、VOGUE新寵

穿搭這件事就像是把衣服布料當作顏料的藝術，不僅僅是透過顏色，材質、剪裁、品牌種種挑選依據就像是各種的筆刷種類、顏料質地，是展現藝術風格的關鍵要素。



前陣子與讀者們分享過幾個國內外「穿搭插畫 IG 帳號」，其中來自西班牙的「Be Fernández 成為費爾南斯德」以強烈的美式休閒風格引人注目，抱得歐洲創作者指標性獎項 ABOUT YOU Awards 數位藝術獎。

今回我們將進入她的色彩世界，仔細地認識這位時尚藝術家。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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#她的畫畫人生

Be Fernández 本名為 Blanca ，以新普普藝術為風格，強烈色彩與邊線為其特色，是現在西班牙知名數位插畫藝術家。Blanca 自小受爸爸影響而鍾愛於繪畫，她的一生可說是被她「畫」出來的，但大學她並非走上藝術領域，而是專修社會科學與廣告公關領域，大多都是自學自成的苦習繪畫，直到研究所畢業她才去上了高等繪畫培訓。

出社會後，Blanca 第一份設計工作室是 UX 設計師，當時的她很清楚自己的生活目標 — 讓生活 100% 的都在畫畫，而至今她也確實成為了全職插畫家；不過她的故事並非屬一夜暴紅、一畫成名，而是如同每個追夢人一樣付出了許多代價。她曾在訪談中自述「這個過程你必須相信一切都會好起來，畫畫是世界上讓我感到最充實的事物，卻也同時是讓我最絕望的」。

#人稱戴帽子的女孩

Blanca 有著獨特的暱稱「戴帽子的女孩」，這起源於大學時期某天和朋友喝醉，意外地剪了頭髮還將它漂白，因為當時Blanca 幾乎整年都戴著帽子，而且熱愛時尚的她可是戴遍了各種款式，於是就有了「戴帽子的女孩」之稱。Blanca 自身也很喜歡以帽子作為搭配單品，點綴整體穿搭，如果是帽控的讀者，Blanca 會是個很好的參考典範！

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#透過繪畫尋找時尚靈感

插畫家有很多類型，例如生活漫畫、美食部落客，而Blanca 則是結合自己喜愛的時尚穿搭，且她自身的穿搭靈感大多是透過繪畫，想著如何幫人物搭配打扮而啟發。Blanca獨到的品味與風格體現，讓 Netflix、VOGUE、Disney+、Converse、Maybelline 等各大品牌都搶著聯名合作，她的藝術作品可說是時尚的代名詞！

#80 年代美式街頭穿搭

Blanca 的靈感來自 80 年代的城市，憑著自己對時尚穿搭的喜愛，她把自己曾在街頭、城市角落上看到的文化、風格體現在自己的作品上。除了強烈的對比色調，她也時常著同色系並透過各式印花、異材質來打造層次；在搭配單品上，除了各式帽款外，也喜愛用印有獨特印花的頭巾，完美體現法式街頭的時尚質感。最後，Blanca 本身也是個鞋控，鞋款可以說是她整體打扮上的亮點之一，街頭代表如 Converse、VANS、New Balance 等品牌都是她的愛著款！身為鞋頭的讀者快去看一探她的鞋櫃吧！

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Dappei 結語：

對於喜愛穿搭與繪畫的搭編來說，發現 Be Fernández 這號人物時真的很興奮，就像是挖到了一塊不得了的寶，從她的版面中也得到了許多創作與穿搭靈感，相信不管是否喜愛繪畫插圖的讀者都會被她獨有的藝術魅力吸引！



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原文：美式街頭穿搭指南！西班牙藝術家「Be Fernández 」80s 復古風格超吸睛，Netflix、Converse 都搶聯名！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】