藝術穿搭｜莫蘭迪色系源於意大利畫家調色盤？低飽和配襯4大技巧

「色彩」這門學問其實不簡單，看似一樣的顏色細分也可以分成好幾種，名字更是多到數不清；而大家在這幾年應該對「莫蘭迪色」（Morandi）不陌生，不論是在衣著時尚、美妝、指甲彩繪、居家裝潢等各領域都會看到這個高級色系，這看起來平靜、柔和的莫蘭迪色系更是許多人愛不釋手的心頭好。但你真的懂什麼是被稱為「高級灰」的莫蘭迪色系嗎？



今回 Dappei 就來帶你認識真正的莫蘭迪色系！

3個莫蘭迪色系的穿搭配色技巧，製造淡雅柔和的高級穿搭感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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出自意大利畫家

20 世紀意大利畫家喬治·莫蘭迪（Giorgio Morandi）以沉浸式靜物畫著名，他的畫作大多都會疊上一層白色，將之與紅、綠、藍等色，依照不同比例調和成各種色階的低飽和的灰色調，呈現出和諧、寧靜並強調一致性的畫面感，因此莫蘭迪色便源自於他手中的調色盤，也反應出Giorgio Morandi看待事物的人生觀。

宮廷劇引起熱潮與爭議

約在 2018 年左右，莫蘭迪色系因《延禧攻略》而爆紅，劇中不論是場景、服飾和整體畫面色調等都像是套上了一層灰色濾鏡，顯得格外質感舒服，而「莫蘭迪色」就被大舉討論。隨後不久，便有人反駁劇中的色調是中國傳統色，非莫蘭迪色系，主要差別就在於該劇時代背景為 17、18 世紀，而莫蘭迪色是在 20 世紀下被創造；另外，中國傳統色不同於疊上白色的莫蘭迪色，主要是加了墨色，並根據階級、角色性格配色，目的是呈現宮廷鬥爭的氛圍感。

核心色彩

莫蘭迪色大致上可以分為主要的五大色系，分別是米白、綠、粉、藍與大地色系，而也有另一種說法是分為基礎莫蘭迪色與高級莫蘭迪色兩大類；不論是哪種說法，以灰色調為特色的莫蘭迪色都給人一種淡雅柔和的高級感，不過這種高級感要是沒掌握好也容易顯得混濁、乏味，甚至有點病氣感。

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穿搭配色技巧

沉穩的莫蘭迪色系，因為帶著穩重的灰白色調，相當適合秋冬穿搭；不過前面也說過，因為低彩度，一不小心就顯得不乾淨、沒精神，因此與搭黨分享三點此色系的穿搭建議，讓你在四季都能穿出莫蘭迪的高級質感！

1. 灰色

看起來霧灰霧灰，且有著「高級灰色」美稱的莫蘭迪色系，搭配灰色系是基本百搭、不會失誤的配色；以莫蘭迪色的五大色系作為基準下去做搭配是入門起手式，建議一開始嘗試時盡量選擇保守、飽和度較低的顏色！

2. 跳色

想嘗試莫蘭迪色卻又不想顯得過於沉穩嗎？那推薦這種跳色物件的搭配，整體穿搭以灰暗的莫蘭迪色為主，建議是同色系打造出視覺統一的效果，再來選擇一個較亮色的小物做搭配亮點，不僅保有莫蘭迪色的時尚感，也有畫龍點睛的效果。

3. 剪裁

服裝的剪裁也是風格呈現的一大重點，最簡單可以分成俐落方正的剪裁，給人較穩重嚴肅的感覺；另則是，有弧線、廓線的剪裁相對會顯得個性、活潑。因此想平衡整體風格，不妨在莫蘭迪色系的穿搭中，選擇較柔軟、有線條的剪裁和材質！

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延伸運用各設計領域

莫蘭迪色是在一位畫家手下誕生的色彩，因為在視覺上能夠達到舒適和諧，被延伸運用到許多設計領域，其中包含了時裝、髮型、居家設計，還有空間設計等；延伸至今，它已不單是一個色彩，也可以稱之為是一種風格呢！

Dappei 結語：

莫蘭迪色系在這幾年一直是低調的夯色，不論是在居家裝潢、穿搭或是美妝指甲彩繪等，都是許多人的心頭好；想不到這個唸起來也很有「高級感」的色系竟然是出自於一位藝術家對人生觀的表達吧～



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原文：

沉穩優雅的「莫蘭迪色」冷知識：義大利畫家的人生觀詮釋，《延禧攻略》其實與其無關？

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