NBA x Crocs聯乘涼鞋超搶手　印滿明星球隊Logo　籃球迷人手一雙

因應早前的2023 NBA明星賽，各款應景單品相繼而生。



或許是受到拖鞋時尚影響，這回 NBA 為慶祝比賽開端，就找來 Crocs 一同合作、打造全新版本的 Mega Crush Clog 與 Echo Clog，用上與之不同的球隊設計，或將是你熱愛籃球的絕佳選擇之一。

滿版誠意上桌，NBA x Crocs 最新聯乘亮相！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

今番，NBA x Crocs 合作的兩款鞋型一同現身，前者在採用了 Mega Crush Clog 的基礎下，運用大面積的球隊 Logo，彰顯中底那張狂乖張的突兀設計，同時又在大底之間貫穿多種色調，增添視覺上豐富層次；後者則是 Crocs 較為新穎的最新鞋款，造型上也同樣加諸滿版隊徽，但在貌似動物骨骼的外型之下，整體效果相得益彰，而兩雙鞋款在細節也稍有變動，綁帶扣環不僅改以金色籃球綴飾，質感等級向上提升，鞋面孔洞更是有著 Jibbitz 專屬鞋扣，賦予獨一無二的鞋款身份。

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NBA x Crocs 聯乘系列早前已經登陸全球 Crocs 官網與指定零售商，分別售價 79.99 與 89.99 美金（折合約HKD630-710）。

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