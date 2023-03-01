NBA x Crocs聯乘涼鞋超搶手 印滿明星球隊Logo 籃球迷人手一雙
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
因應早前的2023 NBA明星賽，各款應景單品相繼而生。
或許是受到拖鞋時尚影響，這回 NBA 為慶祝比賽開端，就找來 Crocs 一同合作、打造全新版本的 Mega Crush Clog 與 Echo Clog，用上與之不同的球隊設計，或將是你熱愛籃球的絕佳選擇之一。
滿版誠意上桌，NBA x Crocs 最新聯乘亮相！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
今番，NBA x Crocs 合作的兩款鞋型一同現身，前者在採用了 Mega Crush Clog 的基礎下，運用大面積的球隊 Logo，彰顯中底那張狂乖張的突兀設計，同時又在大底之間貫穿多種色調，增添視覺上豐富層次；後者則是 Crocs 較為新穎的最新鞋款，造型上也同樣加諸滿版隊徽，但在貌似動物骨骼的外型之下，整體效果相得益彰，而兩雙鞋款在細節也稍有變動，綁帶扣環不僅改以金色籃球綴飾，質感等級向上提升，鞋面孔洞更是有著 Jibbitz 專屬鞋扣，賦予獨一無二的鞋款身份。
同埸加映：占士榮登NBA新得分王！Nike推LEBRON 20 SVSM PE波鞋向其母校致敬（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+3
NBA x Crocs 聯乘系列早前已經登陸全球 Crocs 官網與指定零售商，分別售價 79.99 與 89.99 美金（折合約HKD630-710）。
遊戲王 x adidas聯名波鞋炒貴定價5倍！附贈黑魔導卡比球鞋更值錢Travis Scott x Jordan合作終結？橄欖綠AJ 1 Low OG波鞋或成絕作Stüssy x Nike新聯乘服飾將登場！印NBA名宿Penny Logo致敬魔術隊Nike x Tiffany & Co.推聯名波鞋 藍剔AF 1 Low球鞋、售價曝光！COMME des GARÇONS x New Balance新波鞋曝光 黑白兩色極簡低調
延伸閱讀：
話題神鞋重磅降臨！Salomon ACS PRO 簡約黑白正式發布
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】