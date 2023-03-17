ASICS聯乘丹麥(di)vision　超限量舊化加工波鞋展現90年代風味

時裝世界大流行One-off單品，無論資深UNDERCOVER，抑或新興Advisory Board Crystal，都總愛突然之間打造只此一件的限定單品，既符合時下玩稀有的街頭文化特色，也展現出別樹一幟工藝感。



最近就到ASICS有樣學樣，邀請丹麥品牌(di)vision合作，打造20對超限定改鞋系列。



今次ASICS潮流線SportStyle之所以找來(di)vision合作，大玩舊化染色。（ASICS）

ASICS × (di)vision所有鞋款3月17日已在Naked Copenhagen網店開賣，價錢一律為€177歐羅。（ASICS）

留意這20對鞋，每款的型號、配色及尺碼皆各有不同，換這之其實每對全世界就只有一雙，完全合符One-off這個條件。今次ASICS潮流線SportStyle之所以找來(di)vision合作，主要原因是希望為Right To Play籌款，賣鞋全部收益皆會捐到這慈善機構之上——組織全旨在保護、教育兒童，並幫助他們透過體育運動去擺脫貧，據知Right to Play每年為世界上一些最動盪地區的近235萬兒童提供援助，既幫助他們繼續上學，也利用運動與遊戲教曉他們生活技能，意義非凡。

ASICS × (di)vision系列主題鞋款有二，一是EX89。（ASICS）

ASICS × (di)vision系列主題鞋款另一款則是GEL-Nimbus 9。（ASICS）

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為配合支持兒意這個主題，ASICS SportStyle × (di)vision這20對球鞋，均以童心未泯作題材。無論拿來改造的是高科技風GEL-Nimbus 9，定還是Old School風至上的EX89，都換上色彩繽粉並經過磨爛的鞋帶，以及可愛徽章裝飾釘在鞋面上，喻意無論飽受戰火摧殘也好，兒童的世界仍然有充滿希望和快樂的可能。

所有鞋款3月17日已在Naked Copenhagen網店開賣。（Naked Copenhagen）

而為了強化這種具有風霜之意味，ASICS SportStyle × (di)vision作品均做了度身訂造的舊化和染色，設計師會將鞋面上甚至Logo部份用刀具恰到好處地鎅破表層，繼而舊化上色。但留意此鞋的舊化並非如BALENCIAGA 3XL般一味粗獷污糟，而是在扮舊之中又會添加很多色彩元素，強化其視覺效果及玩味性，切合童心未泯的主題。

ASICS SportStyle × (di)vision所有鞋款於今日（3月17日）在Naked Copenhagen網店甫上架已被清空，手快也買不到呢。