話題性超越Supreme他媽哥池？PALACE聯乘日本Porter系列本周登場

【Palace/ Supreme/ Porter/ 聯乘】隨着巴黎時裝周完結，奧斯卡頒獎禮圓滿落幕，潮流業界的目光便轉移到世界之上，事關萬眾矚目的Supreme × Tamagotchi他媽哥池電子育成玩具，今個星期四便會正式上架。



面對對手來勢洶洶，PALACE當然不甘示弱，瞬即宣告首次與日本Porter Yoshida&Co.合作，並於今個星期五發賣首個聯乘系列。



較之Supreme偏好在開季前發布該季的聯乘合作項目，讓人引頸以待從而製造搶購效應，英國代表PALACE則以另一種截然不同方式去吊人胃口，總愛以失驚無神方式，突然公布事前沒有任何風聲的聯乘系列，然後在短時間內公開發售，好像今次PALACE聯乘Porter Yoshida&Co. 般，昨天（3月13日）才公告，今個星期五便開賣，成功將系列話題性在短時間內推向最高，不失為高明宣傳技倆。

PALACE × Porter系列，它可是一個涵蓋包袋、服飾及飾物的完備Collection。（PALACE）

以黑色為主調的包袋均採用Porter傳統定番制式，卻運用了紮染方式製作袋身。（PALACE）

說回PALACE × Porter系列，它可是一個涵蓋包袋、服飾及飾物的完整設計，以黑色為主調的包袋均採用Porter傳統定番制式，卻運用了紮染方式製作面料，讓表層構成具舊化色彩迷幻圖像，將於右下角張貼兩大品牌標記，強化其別注系列之尊榮地位。

今次別注最矚目大作，則一定非T-shirt作品莫屬。（PALACE）

+ 6

不過，論今次別注最矚目大作，則一定非T-shirt作品莫屬，其衫背不傷印有PALACE招牌特大Tri-Ferg Logo，正中央更印上行李搬運員Porter的圖案，以別具幽默感新穎方式將Logo交疊過來，一式四款，極具收藏價值。

PALACE × Reebok。（PALACE）

PALACE × Rimowa。（PALACE）

作為當今街頭時裝界排名第二的品牌，PALACE一直力求各式各樣手法來挑動Supreme至尊地位，其中一個手法正是透過海量的聯乘，特別在邀請服飾界別單位合作方式，Levent Tanju可謂不遺餘力，遠的不說，單單在近期，除了Porter外已先後與Reebok、Camber及Rimowa聯手推動別注系列，基本上每十日就有一個，忙到不可開交。



重溫Porter近年經典聯乘別注：