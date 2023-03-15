Balenciaga斷貨鞋王3XL追加無踭拖鞋版　保留舊化細節卻更方便

【Balenciaga/ 波鞋】雖然2023年才過了三個多月，但年度鞋王已出現大熱名單，不是Nike或New Balance，而是Balenciaga的3XL球鞋。為進一步讓熱潮升溫，Balenciaga日內更會追加一對無鞋踭版本的3XL拖鞋。



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正常版3XL日前再有新作照片流出，乃是一對鞋底注入了仿泥污的版本。（IG@myfacewheno_o）

舊化程度做得更加徹底了。（IG@myfacewheno_o）

這對3XL可說是完美承傳了Virgil Abloh那經典的3% Rule設計哲學，將平常不過的90s運動跑鞋加入少許改造，如改鞋底後踭體積擴大、注入微爛舊化元素、並額外增添一條圍繞鞋底穿綁上來的鞋帶作為裝飾，這裡一點點，那裡一點點，加加埋埋便會星星之火可以燎原，一對熱爆全球的鞋作就是如斯誕生，哪怕定價高達$8,500港元，目前在全球所有Balenciaga專門店早已被搶購一空，要Waiting List輪候等候，據知最快要到5月末才有貨，令人咋舌。



【溫故知新】Balenciaga又一神級波鞋登場

Balenciaga 3XL強勢追加無踭拖鞋版。（Balenciaga）

外觀與正常版3XL一樣，就是省卻了鞋踭部份而已。（Balenciaga）

為進一步讓熱潮升溫，據知Balenciaga方面日內便會追加一對無鞋踭版本的3XL，外觀與正常版3XL一樣，就是省卻了鞋踭部份而已，不但休閒感更強，穿上鞋也較輕便舒適，更重要是售價一定會較為便宜，夏天必備。

Paris無踭拖鞋版。（Balenciaga）

Track無踭拖鞋版。（Balenciaga）

其實作為當今時裝界潮流舵手，Balenciaga創意總監Demna一直對「波鞋 + 拖鞋」美學情有獨鍾，在今次3XL之後，無論是Track或Paris等Hi-tech或Old School鞋款，Balenciaga在推出了正常版本之後，都會在約干時間後便追加無踭拖鞋版本，一雞兩味，少許改造，大賣全球。